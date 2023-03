TikTok může podléhat vedení Číny. Nedá se na něj tak z hlediska bezpečnosti spoléhat, soudí Koubský

Evropská komise zakázala svým zaměstnancům používat na pracovních zařízeních sociální síť TikTok. V tiskové zprávě to vysvětlila tím, že cílem opatření je chránit Komisi před hrozbami v oblasti kybernetické bezpečnosti a takovými kroky, jež mohou být zneužity ke kybernetickým útokům proti institucionálnímu prostředí Komise. Praha 13:03 6. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít TikTok provozuje čínská společnost ByteDance | Zdroj: Profimedia

Stanovený zákaz se týká jak počítačů či telefonů přímo vlastněných Komisí, tak osobních zařízení, která mají zaměstnanci zaregistrovaná pro pracovní účely. O několik dní později se k zákazu připojil také Evropský parlament, který zakázal TikTok na zařízeních svých zaměstnanců a silně doporučil jeho odinstalování také europoslancům a jejich personálu.

Toto omezení vůči svým zaměstnancům se ovšem z orgánů EU přelilo také na všechny federální úřady Spojených států a obdobný zákaz vydala i Kanada.

TikTok provozuje čínská společnost ByteDance a za zákazy této sociální sítě stojí obavy, že čínské úřady mohou prostřednictvím aplikace sbírat data o uživatelích nebo šířit dezinformace. Firma ale jakékoliv provinění odmítá.

„Je pravda, že čínské firmy jsou potenciálně podřízeny jakýmkoli požadavkům stranického vedení Číny, tudíž se nedá na TikTok spoléhat jako na bezpečnou věc. Ale je také pravda, že používání této sociální sítě, která převážně slouží k zábavě, na služebních telefonech bych vřele doporučoval zakázat úplně všude, a to nejenom z důvodu zneužití osobních dat, ale jednoduše proto, že je dobré, když lidé v práci víceméně pracují,“ říká Petr Koubský, redaktor Deníku N.

Diskriminace vůči čínské síti?

Sám si také myslí, že ačkoliv nikdo nemůže s určitostí říct, zdali je společnost ByteDance skutečně kyberbezpečnostní hrozbou pro Evropský parlament či Evropskou komisi, rozhodně je dobré spíše nějakému riziku předcházet nežli později řešit jeho následky.

„Existuje rčení, které říká: ‚nestalo se to, ale mohlo by se stát‘, a to se většinou používá jako zesměšňující, když někdo hlásá něco velmi hypotetického nebo vysloveně nepravdivého. Jenomže management rizik přesně s tímto úslovím naprosto reálně pracuje. A sítě jako TikTok, čínský software obecně, v tomto smyslu riziko představují. V takovém případě je povinností těch, kdo odpovídají za bezpečnost, proti tomu něco podniknout,“ vysvětluje.

Firma ByteDance provozující TikTok reagovala různými prohlášeními, že žádnou hrozbou není, že nic neudělala a že ze strany daných organizací a vlád jí to přijde jako diskriminace.

Krom toho také podotkla, že jsou na TikToku stovky milionů lidí a úřady se tím tak zříkají možnosti, jak s nimi přes TikTok komunikovat. Podle Koubského má v tomto směru společnost ByteDance pravdu, nicméně je důležité vždy zvažovat přínosy a rizika proti sobě.

„Myslím si, že u instituce, jako je Evropská komise a vůbec centrální evropské úřady, ten přínos není příliš velký a to riziko patrně také ne. Porovnáváme tedy proti sobě dvě poměrně malá čísla. Řekl bych ale, že to rozhodnutí je v pořádku a to, co říkal ByteDance, také. Ono je to přesně to, co říkat musí, a myslím si i, že na 99 procent to bude pravda, ale stín podezření tam nevyhnutelně vždy bude. Přece jen je to firma, která podléhá cizí moci,“ dodává.

Poslechněte si celý pořad Online Plus Davida Slížka v audiozáznamu vlevo výše.