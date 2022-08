Teflon či impregnace. Věčné chemikálie se v přírodě nerozloží, vědci našli způsob, jak některé odstranit

Takzvané věčné chemikálie původně sloužily k výrobě nádobí s nepřilnavou vrstvou. Našli bychom je i v impregnaci nepromokavého sportovního oblečení, v lyžařském vosku, v hasicích pěnách a dokonce i v obalech na potraviny.

Jsou to užitečné chemikálie, které odpuzují vodu i mastnotu. Odborně se jmenují perfluorované a polyfluorované sloučeniny, to znamená, že jsou v nich na sobě navázané uhlík a fluor. To samé, co je výhoda pro člověka, je ale katastrofa pro přírodu.

„To je tak nepřirozená vazba, uhlík a fluor, že biologie vůbec nemá sebemenší šanci. Jsou to látky, které se v přírodě žádným přirozený mechanismem nerozkládají. Bohužel mají tendenci se v organismech kumulovat,“ vysvětluje chemik Tomáš Cajthaml z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Mikrobiologického ústavu Akademie věd.

Podle výzkumů jsou takzvané věčné chemikálie rozptýlené například v říční a mořské vodě, ale i v lidském těle. Studie publikovaná před jedenácti lety uvádí, že je mělo v krvi přes 95 procent Američanů. Je to jen otázka množství, než se začnou projevovat jako jedy a způsobí třeba rakovinu.

Nejsou sice úplně nezničitelné, ale vazba uhlíku a fluoru se běžně rozpadá až při vysoké teplotě nad tisíc stupňů Celsia.

Zneškodnění? Ne zcela

Vědcům se ale podařilo najít lepší způsob, jak tyto sloučeniny zneškodnit. Stačí k tomu teplota jen sto stupňů Celsia a ještě další poměrně běžné chemikálie. Kompletní postup vyšel v prestižním vědeckém týdeníku Science a podle vědců je průlomový. Potíž je ale v tom, že se tak dají rozložit jen některé věčné chemikálie.

„Neřeší to to, co uniklo do životního prostředí. Obvykle se používají směsi perfluorovaných látek. Také jsou ve skládkách a z nich se uvolňují. A není to metoda, která by byla univerzálně použitelná na obecné odpady. Je to na určitý typ,“ upozorňuje Tomáš Cajthaml.

Podle vědců existuje přes 12 tisíc různých perfluorovaných látek. I když nový vynález rozloží většinu z nich, tak pořád zůstává mnoho látek, se kterými si neporadí. Navíc pokud by se měl nový postup používat ve velkém, tak přibude otázka, co s dalšími chemikáliemi, které jsou k němu potřeba. Podle komentáře v časopise Nature se také nedají jen tak vypustit do přírody.

Podle Tomáše Cajthamla je důležité hlavně nepřidávat další „věčné chemikálie“ do přírody. O jedovatosti perfluorovaných chemikálií se ví 20 let, a přesto jsou podle něj zákazy a limity stále příliš mírné.

„Můžeme třeba dobře vyčistit pitnou vodu. Ale to, co nám plave v řekách, s tím nemůžeme dělat nic. Třeba nedávno jsme publikovali práci, která ukázala, že několik gramů ryby z Vltavy vám naplní doporučený týdenní příjem těchto látek,“ říká chemik.

Ze 12 tisíc věčných chemikálií je zakázaných jen několik. Tomáš Cajthaml doporučuje spíše opačný postup, a to zakázat je jako celou skupinu a udělit výjimky tam, kde jsou nenahraditelné, třeba při výrobě čipů. Odpad z takové výroby by se potom zneškodňoval třeba nově vyvinutými postupy.

Vědci doufají, že najdou „slabé místo“ i u dalších skupin věčných chemikálií.