Na Měsíci se pokusí přistát americký soukromý modul Odysseus. Předchozí mise byly neúspěšné

Americký modul Odysseus se blíží k Měsíci. Podle plánu by na něj měl dosednout ve čtvrtek před půlnocí českého času. Je to další pokus o hladké přistání v režii soukromé firmy. To se dosud nikomu nepodařilo. Předchozí takové mise skončily neúspěšně. Washington/Praha 10:34 22. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V minulosti už několik misí k Měsíci ztroskotalo v posledních kilometrech před přistáním (ilustrační foto) | Foto: flickr.com, NASA, CC BY-NC 2.0 | Zdroj: Flickr

„Návrat Spojených států Amerických na měsíční povrch po padesáti dvou letech - to bude také úkol pro současnou misi,“ říká Steve Altemus, výkonný ředitel Intuitive Machines.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o prvním měsíci fungování nového bodového systému na českých silnicích

„Náš program je něco jako Apollo v miniaturním měřítku. Máme stejnou trajektorii. Jako když hodíte rychlý míč, kterým se strefíte do Měsíce za šest nebo sedm dní,“ dodává k tomu Tim Crain, technický ředitel společnosti.

Odysseus ale nebude přistávat tam co Apollo, míří do míst, kde zatím nikdo na Měsíci nepřistál. „Místo přistání této mise je kráter Malapert A, necelých deset šířkových stupňů od jižního pólu Měsíce,“ uvedla Debra Needhamová na telekonferenci NASA.

Ten podle vědců obsahuje zmrzlou vodu, ze které by budoucí měsíční mise mohly čerpat suroviny, zejména kyslík pro lidskou posádku nebo pro pohon raketových motorů. „Jižní polární oblast je pro NASA důležitá, protože sem chceme poslat pilotované mise programu Artemis,“ vysvětluje Needhamová.

Modul Odysseus proto nese také přístroje NASA, které by měly usnadnit příští přistání na Měsíci.

„Až se přiblížíme k Měsíci a místu přistání, navigační lidar bude v reálném čase přesně navádět přistávací modul, aby přistání bylo hladké. Máme tam také vesmírný palivoměr. Ve stavu beztíže vám nebude fungovat palivoměr, jaký máte v autě, protože se pohonné hmoty nedrží u dna nádrže. Příští vesmírné mise mohou potenciálně zlepšit odhad, kolik paliva jim zbývá, a pomocí této technologie tak ušetří,“ pokračuje Debra Needhamová z NASA.

Ošemetné přistání

Další přístroje NASA budou například zjišťovat, jak se mění povrch Měsíce žárem z přistávacích trysek, nebo budou měřit proudy částic a záření, které dopadají z kosmu na měsíční povrch a tedy budou dopadat i na budoucí přístroje nebo astronauty. Pokud se ovšem přistání podaří.

Vesmírný modul Odysseus letí na Měsíc. Raketa Falcon 9 ráno úspěšně odstartovala z Floridy Číst článek

Podle Tima Craina z Intuitive Machines je to stále oříšek: „Jakmile se začneme pohybovat kolem Měsíce, na osvětlené straně nás bude z jedné strany opékat Slunce a z druhé strany odražené teplo od povrchu. Pak se ale ponoříme do noci a bude z obou stran chladno. Bude to velmi těžké.“

Sestup k povrchu Měsíce musí navíc sonda ubrzdit jen pomocí vlastních trysek. Na Měsíci není atmosféra, která by postup usnadnila. „Naváděcí systém na palubě rozhodne, že hlavní motor poběží skoro na plný výkon,“ vysvětluje technický ředitel společnosti Intuitive Machines.

V minulosti už několik misí k Měsíci ztroskotalo v posledních kilometrech před přistáním. V letošním roce se ale pokusů o dosednutí chystá více. Budou to mimo jiné americké soukromé mise, které podpořila NASA ve svém programu komerčních lunárních služeb a umístí na ně také své další přístroje.

„Program Clips přinesl pět nových typů přistávacích modulů a také celý řetězec dodavatelů špičkových součástek,“ vysvětluje Joel Carnes z NASA. Společnost Intuitive Machines má pro letošní rok nachystané dva další přistávací lunární moduly typu Nova C, stejného typu jako je Odysseus.