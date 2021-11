Odlet Webbova teleskopu do vesmíru NASA opět odložila. Důvodem je incident při přípravě na start

Odlet teleskopu Jamese Webba do vesmíru se odkládá přinejmenším do 22. prosince kvůli potřebě opětovného otestování po incidentu během příprav ke startu. Uvádí se to na webu amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Start Webbova dalekohledu, který má v budoucnu nahradit již dosluhující Hubbleův teleskop, se původně plánoval na březen, ale kvůli pandemii se musel přeložit na tento měsíc a později byl přesunut na 18. prosinec.

Washington 6:57 23. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít