Haškova 'neexistující' mluvčí ve sněmovně? Lobbistka Mrencová pomáhala s kampaní komunistům

S letošní volební kampaní do Poslanecké sněmovny pomáhala komunistické straně lobbistka Jana Mrencová. Podnikatelku, která dříve v pozici mluvčí exhejtmana Michala Haška (ČSSD) vystupovala pod skrytou identitou, si najala olomoucká buňka partaje. Předseda Vojtěch Filip nicméně odmítá, že by on sám s Mrencovou spolupracoval, naposledy se tak prý stalo na Mezinárodní den žen. Důvody spolupráce ale sdělit nechtěl.

„Spolupracovaly s ní některé krajské organizace na této volební kampani,“ potvrdil pro server iROZHLAS.cz předseda KSČM. „Já jsem naposledy využil jejích služeb na letošní Mezinárodní den žen. Když ji budu potřebovat, objednám si ji, nebo si objednám jinou agenturu. Prostě je to moje věc,“ dodal a odmítl přiblížit důvody, proč padla volba právě na Mrencovou.



Mrencová a agentura Profil Lobbistka Jana Mrencová má kontakty s významnými politiky i jejich manželkami. Spolupracovala například s Ivanou Zemanovou, Šárkou Grossovou, objevila se ve společnosti předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, tehdejšího šéfa Věcí veřejných Radka Johna nebo sociálnědemokratického hejtmana Michala Haška. Mrencová je spojená s firmami s názvem Marketingové centrum Profil a Producentské centrum Profil. S těmito firmami, kde podle serveru Neovlivní.cz působí Mrencové druh i syn, uzavřel Jihomoravský kraj za hejtmana Haška smlouvy v letech 2011 až 2013 v hodnotě 3,75 milionu korun. Zakázky prověřovala policie, případ ale letos odložila.

Podnikatelka na sebe upozornila loni v červenci. MF Dnes tehdy zjistila, že za Lucií Proutníkovou, která déle než pět let vystupovala jako tisková mluvčí jihomoravského hejtmana Michala Haška (ČSSD), se skrývá právě lobbistka Mrencová (viz box Mrencová a agentura Profil). To později potvrdila i Haškova exmluvčí Denisa Kapitančíková, která s ní několikrát komunikovala, podobně jako tehdejší krajska mluvčí Eliška Windová.

Jak nafotit kandidáty

Podle šéfa strany Filipa připravovala v letošních volbách do sněmovny Mrencová prostřednictvím agentury Profil, kde se angažuje, pro olomouckou buňku strany kontaktní kampaň.



Také podle předsedy tamního výboru Josefa Nekla (KSČM) není spolupráce s Mrencovou ničím výjimečným.

„Najali jsme si ji jako PR agenturu, marketingovou firmu, která nám pomáhala dělat vizuální přípravu voleb, zabezpečit reklamy ve sdělovacích prostředcích. (Mrencová, pozn.red.) to zprostředkovávala, s ní jsme spolupracovali nejvíce. Veškeré smlouvy máme s Profilem,“ popsal serveru iROZHLAS.cz Nekl.



Mrencová podle jeho slov organizovala například inzerci ve sdělovacích prostředcích, zpracovávala grafické návrhy kampaně anebo zařídila kompletní fotografování kandidátů uměleckým fotografem.

Nebylo to přitom poprvé. Podle Nekla se jen v olomouckém kraji angažovala ve dvou či třech senátních volbách, dále pomáhala s krajskými volbami. Sama Mrencová přitom v srpnu 2016 sdělila novinářům Seznam.cz: „Politiku nedělám už dávno. Přestala jsem před čtyřmi lety. Prostě mě to už nezajímá.“

„Smlouvy máme již několik let, možná deset – dvanáct. Nikdy jsme neměli problém, úkoly byly vždy splněny podle našich požadavků. Problém jsme s ní neměli, ani morální, nemá záznam v trestním rejstříku,“ doplnil Nekl.

Ve sněmovně?

Podle transparentního účtu vyplatili komunisté agentuře Profil – minimálně do září letošního roku – přes 350 tisíc korun. Konkrétně: letos v září odešlo z účtu strany podle výpisu za „grafické návrhy“ téměř patnáct tisíc korun Marketingovému centru Profil. V dubnu to byla vyšší částka – za „fotografické služby“ zaplatila strana Profilu téměř 240 tisíc korun, o měsíc dříve dalších 121 tisíc za „roznos, rekl. předměty“.

Server iROZHLAS.cz se snažil získat vyjádření přímo od Mrencové či agentury Profil. Na firemním čísle uvedeném na webu se však ozvala jistá Lucie Snášelová, která už dříve za Mrencovou komunikovala. Z telefonního čísla, které Snášelová redakci poskytla jako kontakt na Mrencovou, přišla pouze anonymní SMS: „Máme nepřijatý hovor, prosíme SMS.“ Na další dotazy ani telefony už se nikdo neozval.

O tom, že se Mrencová opět pohybuje v politickém prostředí, se začalo spekulovat poté, co se na sociální síti objevila fotka lobbistky v Poslanecké sněmovně. Že se jednalo skutečně o Mrencovou, serveru iROZHLAS.cz řekl mluvčí hnutí Starostů a nezávislých Karel Kreml.

„Viděl jsem paní Mrencovou ve sněmovně minimálně třikrát. V úterý tam byla také, čekala na recepci, jak ukazuje fotografie,“ popsal. Za kým šla, není jisté. Předseda komunistů Filip tvrdí, že se s Mrencovou tento týden neviděl.

Spolu s bývalým místostarostou Mariánských Lázní Petrem Horkým stála před soudem kvůli pokusu o podvod a podplácení. V roce 1974 pak soud Mrencovou poslal na tři roky do vězení za podvod a rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Dva roky před tím jí zase uložil zaplatit 700 Kčs jako trest za další podvod (více si můžete přečíst ZDE).