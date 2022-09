ONLINE: ANO, Piráti a STAN se dohodli s PRO Plzeň. Koalice s podporou SPD nebude

V Plzni bude vládnout koalice ANO, Piráti a STAN, nově s podporou PRO Plzeň. Lídr ANO se vzdal podpory dvou zastupitelů za SPD, kterou oznámil v noci na neděli. Nová čtyřkoalice s PRO Plzeň ještě v neděli večer podepsala memorandum o spolupráci. Dohromady obsadí 28 křesel v 47členném městském zastupitelstvu. Sledujeme online Plzeň 7:16 26. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bude Roman Zarzycký, lídr ANO, primátorem Plzně? | Foto: Petr Eret/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Koalice ANO, Piráti a STAN kopíruje koalici v Plzeňském kraji. V Plzni přitom těsně zvítězila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) před ANO. Primátorem Plzně bude lídr ANO Roman Zarzycký, dosavadní první náměstek primátora a současně ekonomický náměstek hejtmana. Podpis dohody v neděli večer oznámili lídři všech čtyř seskupení včetně PRO Plzeň.

Vznikající koalici v Plzni s podporou SPD v neděli odpoledne kritizovali předseda Pirátů Ivan Bartoš i šéf STAN Vít Rakušan. Plzeňský lídr Pirátů Pavel Bosák večer vysvětloval fakta a své postoje předsednictvu České pirátské strany při online jednání.

Volby v Plzni Vyhrála koalice Spolu s 27,72 procenta hlasů, což je 15 mandátů v zastupitelstvu. ANO bylo těsně druhé s 27,26 procenta a rovněž 15 mandáty. Ve volbách před čtyřmi lety byla situace opačná, tehdy těsně zvítězilo ANO před ODS. Třetí byla letos PRO Plzeň s pěti mandáty, čtvrtí Piráti mají čtyři mandáty, čtyři zastupitele má také STAN. Šestá je SPD se čtyřmi mandáty.

„Vyměnili jsme si informace, vysvětlil jsem jim, že výsledek našich jednání v Plzni ještě není finální, takže jejich reakce byly z mého pohledu předčasné,“ řekl Bosák. Podle něj jednání začala v sobotu a dále pokračují, například nedělní dohodou s hnutím PRO Plzeň.

Podle Zarzyckého v neděli všichni čerpali z médií informace, které nebyly podloženy skutečnou realitou. „Včera jsem možná udělal neopatrné vyjádření, které se svezlo po hlavách našich koaličních partnerů a ti si to nezasloužili,“ uvedl. Dohoda podle něj byla mezi hnutím ANO a dvěma nestraníky za SPD, z čehož se udělala „mediální masáž“.

„Říkal jsem několikrát, že tito lidé nepodepíší koaliční smlouvu a nebudou účastni v radě, a zástupci jiných stran to dnes zneužívali k něčemu, k čemu to nemělo sloužit,“ uvedl Zarzycký. Podle něj šlo pouze o nepochopení, i z centrálních míst.

„Dnes večer jsme podepsali dodatek ke včerejšímu memorandu o spolupráci, takže máme v současné době 28 členů pro hlasování v budoucí koalici,“ řekl Zarzycký. Uvedl, že jeho prvním náměstkem bude Bosák a dalším náměstkem lídr plzeňského STAN Aleš Tolar. Zástupce PRO Plzeň Jiří Uhlík oznámil, že jeho hnutí, které ve volbách získalo pět mandátů, bude chtít místo v městské radě.

„Shodli jsme se na tom, že chceme odstranit takzvané zákulisní hráče z plzeňské politiky,“ řekl Zarzycký. Všichni uvedli, že koalice v Plzeňském kraji, která začala fungovat od poloviny letošního února, pracuje bezvadně i bez koaliční smlouvy.

„Máme pouze programové prohlášení, hlavní teze jsou vyříkány a takto bychom pravděpodobně rádi pokračovali i na plzeňském magistrátu,“ uvedl. Podle Zarzyckého už mají uzavřenou koalici ve velmi podobném rozdělení ve dvou největších obvodech Plzeň 1 a Plzeň 3, kde bude mít ANO starosty.

„Chtěl bych se omluvit koaliční partnerům - Pirátům a STAN, že museli podstoupit to martyrium, protože oni s SPD nikdy nejednali. Já jsem Jana Kůrku (za SPD), kterého považuji za velmi seriózního pána, který se stará o sport v Plzni, požádal, aby mě s Jaroslavem Kubalíkem (za SPD) podpořili. To se stalo a vůbec jsem netušil, že z toho vznikne takový hon na zajíce,“ uvedl Zarzycký.

Dva kandidáti za SPD, kteří v sobotu podpořili ANO pro podpis memoranda, podle Zarzyckého nikdy neměli být zapojeni do vlády v Plzni. „Oni vyjádřili podporu pro tu platformu. Nikdy jsme s nimi nepodepsali žádnou koaliční smlouvu. Vyjádřili podporu mně do role primátora, do koalice, která po 30 letech zbaví Plzeň vlivu zákulisních hráčů, a já jim za to děkuji. Zástupci Pirátů, STAN ani PRO Plzeň nepodepsali s SPD žádnou dohodu,“ řekl.