Podpoří komunisté menšinovou vládu? Prezident Zeman si od Filipa vyslechl sedm podmínek

Předseda KSČM Vojtěch Filip v úterý debatoval v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem o podmínkách, za kterých by mohla strana podpořit menšinovou vládu skládanou šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Komunisté trvají na zákonu o obecném referendu, čtyřletém programu trvalého zvyšování minimální mzdy a na ochraně přírodního bohatství. Další podmínky nejsou nepřekročitelné, řekl novinářům Filip. Praha 16:45 7. listopadu 2017

Pro podporu menšinové vlády ANO mají komunisté sedm podmínek programového charakteru. Kabinet by měl prosadit předpis o obecném referendu, zvyšovat minimální mzdu a chránit přírodní bohatství Česka mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí.

„A jestli někdo tvrdil, že lithium přestane být tématem po volbách, tak garantuji, že nepřestane," uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip.

Ostatní ze sedmi základních podmínek jsou podle něj předmětem jednání. Zeman nenaléhal, aby od některých ustoupil. „On mě zná dost dlouho, aby se o to ani nepokoušel," řekl Filip.

Zeman naopak podle šéfa KSČM přislíbil, že do procesu hledání důvěry vlády příliš vstupovat nebude. „Já na to replikoval, že jak ho znám, tak do toho bude vstupovat," uvedl Filip. Odhadl, že Babiš by se mohl o důvěru sněmovny ucházet do Vánoc.

KSČM podporuje do čela sněmovny Vondráčka

Dalším tématem úterní schůzky se Zemanem byla podle Filipa ustavující schůze sněmovny a obsazení jejích výborů.

Prezident se podivoval, proč komunisté stojí o to, aby vedli petiční výbor, protože ho nepovažuje za významný, uvedl Filip. Sám ho pokládá za jeden z významných. KSČM také zopakovala, že do čela sněmovny podporuje kandidáta ANO Radka Vondráčka.

Zeman postupně zve do Lán zástupce všech sněmovních stran. Minulý týden jednal s ANO, ODS a Piráty, v pondělí se setkal s představiteli hnutí Svoboda a přímá demokracie. Jednání s komunisty připadlo na den stého výročí bolševického převratu v Rusku.

Zbývající čtyři schůzky se uskuteční až příští týden, neboť od středy do pátku bude Zeman na návštěvě v Olomouckém kraji. Během dnešního jednání do Lán přiletěla helikoptéra, kterou by měl Zeman na návštěvu odcestovat.