Politici komentují volby: reality show, Pyrrhovo vítězství i úspěch protestních stran

Ve volebním štábu hnutí ANO se již uvažuje o tom, jak bude vypadat budoucí vláda a kdo by mohl být premiérem. Sčítání finišuje. Drtivě vítězí ANO, druhá ODS přeskočila Okamuru. TOP 09 bojuje o přežití

„Myslím, že předsedou vlády by mohl být Andrej Babiš. Lidé volili primárně pro něj. Volili hnutí ANO, ale v jeho čele stál lídr Andrej Babiš, který odedřel celou kampaň. Jeho nasazení bylo obrovské,“ uvedl pro Českou televizi první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek.

„Budu navrhovat, abychom v první debatě oslovili všechny subjekty, které se dostanou do sněmovny. Máme zanalyzovány jejich programy a priority a budeme hledat nějaký programový průnik. Já budu navrhovat, abychom k první debatě oslovili naše stávající koaliční partnery, tedy ČSSD a KDU-ČSL.“

'Udělali jsme, co jsme mohli'

Poměrně přesný odhad umístění měla místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. „Náš výsledek roste. Doufáme, že poroste tak, že opravdu druzí budeme. Udělali jsme proto, co jsme mohli,“ řekla Radiožurnálu.

Ve volebním štábu SPD pomalu oslavují kladné volební výsledky.

„Úspěch pro SPD by byl samozřejmě mít poslanecký klub, to znamená deset poslanců a pracovat pro náš program. Ale my bychom samozřejmě chtěli ještě trochu víc a doufáme, že dosáhneme dvouciferného výsledku. To znamená: za úspěch bychom považovali deset a víc procent,“ řekl Českému rozhlasu místopředseda strany Radim Fiala.

„Je potřeba změna edukace od multikulturního zaměření placené neziskovkami financovanými bůhvíodkud zpět k vlastenectví a osnovám,“​ plánuje předseda SPD Tomio Okamura.

Strana Pavla Bělobrádka KDU-ČSL v letošních volbách značně pohoršila, skončila až na sedmém místě.

„Čísla nejsou taková, jaká jsme očekávali. Uvidíme ale, jak dopadne celkový výsledek. Po sedm let byl náš výsledek voleb vždy lepší než v těch předcházejících. Zatím to tak nevypadá. Byl bych rád, aby to bylo přes šest procent," řekl pro Českou televizi.

„Někteří voliči skutečně odešli kvůli tomu, že byli zklamáni z toho, že jsme nakonec s hnutím STAN neutvořili koalici. Uvidíme, musíme si to potom zanalyzovat,“ zdůvodňoval výsledky Bělobrádek.

Pyrrhovo vítězství

Zklamaný z výsledků je také předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. „Není to pro KSČM žádný dobrý výsledek, ale co se dá dělat," řekl ve vysílání České televize. Předběžné výsledky ukazují, že KSČM předběhla ve volbách ČSSD a stala se nejsilnější levicovou stranou.

„Zatím to tak vypadá, ale je to Pyrrhovo vítězství. Člověk z toho nemůže mít žádnou radost. Levicové hlasy odešly někam jinam než do tradičních levicových stran. Hlasy přešly Andreji Babišovi, Pirátům a SPD,“ dodal Kováčik.

Ztrátu voličů zaznamenala také ČSSD. „Pořadí na prvních místech ukazuje, že lidé volili spíše protestní strany. ANO je z definice protestní stranou. Výsledky musíme respektovat a je na vedení ČSSD, jak se k tomu postaví," vysvětloval si ve vysílání České televize předseda sněmovny Jan Hamáček z ČSSD.

„Za výsledek voleb cítím zodpovědnost. Budu z toho skládat účty. Strana potřebuje změnu,“ myslí si lídr ČSSD Bohuslav Sobotka.

„Nebyli jsme schopni přesvědčit naše občany, že to, co děláme, je k jejich prospěchu. Jakkoliv byla vláda úspěšná. Možná je to tím, jak se vyvinul politický marketing. Z voleb je spíše reality show a lidé už tolik nečtou volební programy a dají na instinkty, které zvítězily," hodnotil fungování ČSSD Hamáček.

Lepší, než jsme čekali

Naopak oproti minulým volbám si polepšila Pirátská strana. V předběžných výsledcích skončila s 10,75 procenta na čtvrtém místě. Předseda Ivan Bartoš má za to, že se jim podařilo k volbám přilákat především mladé voliče.

„Myslím si, že se nám podařilo, a já v to věřím, dostat k urnám do volebních místností i lidi, kteří nejsou prvovoliči, ale kteří třeba v posledních dvou volbách nebo třeba deset patnáct let nevolili. A pokud se nám tohle podařilo, tak ten výsledek může být lepší, než jsme očekávali,“ myslí si.

„Dopředu jsme vyloučili koalici s SPD a KSČM, protože fungováním nebo programem pro nás nejsou demokratické. Vyloučili jsme spolupráci s ANO i tichou podporu vlády, kde by hnutí bylo. Ve strukturách jsou lidé jako pan Babiš, pan Faltýnek, lidé z Agrofertu."

Hnutí STAN skončilo na osmém místě. jeho předseda Jan Farský pro Český rozhlas k výsledkům dodal: "Sněmovna možná bude fungovat jako firma a všichni budeme koukat.“

Hlasy oproti minulým volbám ztratila také TOP 09. Předseda strany Miroslav Kalousek spatřuje úspěch letošních voleb v něčem jiném. „Osobní úspěch by bylo dvouciferné číslo pro T0P 09, ale celkově bude úspěch, kdyby se po volbách podařilo sestavit demokratickou vládu," řekl Kalousek.

Pozitivně výsledky vnímá mladá tvář strany TOP 09 Dominik Feri kandidující v Praze. „Já bych se asi usmíval, i kdybych ten výsledek předpokládal špatný. Jsem pořád optimistický. Dopadneme velmi slušně. Očekávám pro TOP 09 minimálně 8 %. Pokud jde o mě, myslím, že je to 50 na 50, jestli z toho posledního místa skočím díky preferenčním hlasům na místo první."

Málo známa značka

„Já si myslím, že je to projev doby obecně v Evropě, konkrétně v České republice. Je to pořád ještě doznívání selhání těch etablovaných stran, ať už to je ODS, ať už je to ČSSD, které nedokázaly oslovit voliče tak, jak by si to zasloužili. My Realisté to děláme, ale bohužel jsme příliš mladá strana a málo známá značka. Navíc jsme byli vystaveni bojkotu nejen veřejnoprávních, ale i jiných médií a to nás poškodilo. Pro nás to ale znamená jen impulz pracovat dál,“ uvedl pro Radiožurnál Petr Robejšek ze strany Realisté.

