V průzkumech zvítězil Babiš, Nerudová i Pavel. ‚Souboj je velice vyrovnaný,‘ vysvětluje politolog

Čtyři dny, tři volební modely pro prezidentské volby. Pokaždé by ale první kolo vyhrál někdo jiný. Agentura Median favorizuje Petra Pavla, pro STEM je vítězem Andrej Babiš z ANO a pro Data Collect s Kantar CZ Danuše Nerudová. Proč se průzkumy liší? „Souboj je velice vyrovnaný," vysvětluje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz politolog Masarykovy univerzity v Brně Miloš Gregor. A dodává: „Takto vyrovnané prezidentské volby jsme v Česku ještě neměli." Rozhovor Praha 15:47 22. prosince 2022

Čtyři dny, tři volební modely. Pokaždé se ale na první příčce umístil v prvním kole někdo jiný. Jak z toho tedy usuzovat, kdo by opravdu vyhrál? Lze to vůbec?

V první řadě je dobré oprostit se od konkrétních výsledků konkrétního průzkumu. Jestli nějaký kandidát vede či zaostává o jeden procentní bod, tak to je pod statistickou chybou. Průzkum je dělán na vzorku respondentů, kteří reprezentují celou společnost. Ale je tam samozřejmě nějaká odchylka od reality.

Průzkumy nám ale mohou ukázat trend vývoje. Podíváme-li se na průzkumy měsíc, dva, tři zpátky, tak můžeme vidět jasný trend, kdy Andrej Babiš s Petrem Pavlem relativně stabilizovali svou podporu a Danuše Nerudová po celou dobu rostla. Nyní se zdá, že narazila na svůj strop, na maximum, které může získat. A ta podpora tří kandidátů je vyrovnaná. To je myslím informace, která je pro nás voliče důležitá.

Když se tedy podíváme na průzkumy, ukazují nám velmi vyrovnaný souboj mezi třemi kandidáty?

Pokud se podíváme na průzkumy nyní, tak co se týče preferencí pro první kolo volby, tak souboj mezi Pavlem, Nerudovou a Babišem je opravdu velice vyrovnaný. Rozdíly jsou velmi malé.

A každá agentura to má jinak. Ale neznamená to, že by lhaly nebo to měřily špatně. Znamená to, že rozdíly jsou natolik malé, že u některé agentury může být v čele pelotonu o půl procentního bodu Pavel, u některé Nerudová a u některé Babiš.

Zmiňoval jste statistickou odchylku, která se ve volebních modelech pohybuje kolem tří procentních bodů. Třeba u Medianu dosahuje až 3,5 procentního bodu. Znamená to, že u jednoho kandidáta můžeme odečíst tři procentní body a u druhého je můžeme naopak přičíst. Takže se pořadí může úplně promíchat?

Přesně tak. Statistická odchylka bývá u různých agentur různá, ale pohybuje se v rozmezí od 1,5 až po zhruba 3 procentní body. Naměřené hodnoty tak nejsou jednou číslo, že nějaký kandidát má třeba 25 procent, ale může mít mezi 22 až 28 procenty.

Pro nás voliče je to nepříjemné, protože nám to nedává jistotu volebního výsledku. Jistota je jen zdánlivá, výsledek se opravdu pochybuje v určitém intervalu.

Nejvyrovnanější volby

Ještě jednu věc jsme nezmínili, a to jsou nerozhodnutí voliči. Podle agentury STEM zůstává zhruba třetina lidí nerozhodnutých. I tohle asi může sehrát určitou roli.

Zejména pokud jsou výsledky průzkumu takto těsné, tak samozřejmě skupina nerozhodnutých voličů je zásadní. Různé agentury uvádí, že je to třetina až čtvrtina voličů, kteří zvažují jít volit, ale ještě neví, koho budou volit. A ti mohou volby rozhodnout.

Je dobré ale připomenout, že dost často respondenti v průzkumech říkají, že se voleb plánují zúčastnit, ale poté se jich nezúčastní. Pokud by mělo opravdu platit to, že k volbám přijdou všichni, kdo v průzkumech říkají, že se jich zúčastnit chtějí, tak máme účast kolem 85 procent. A to víme, že není. U minulé i předminulé prezidentské volby se prvního kola zúčastnilo 61, respektive 62 procent voličů.

Ještě ohledně druhého kola. STEM A Median se shodly, že Nerudová i Pavel by v něm porazili Babiše. A Nerudová by porazila Pavla.

Můžeme vidět určité trendy, které jsou setrvalé. Ať už do druhého kola postoupí kdokoli, tak by měl poměrně bezpečně porazit Andreje Babiše. Ani toto bych ale nebral jako dané, protože průzkumy reflektují situaci, která není teď, ale která byla před dvěma nebo třemi týdny, kdy se data sbírala. Díváme se do minulosti, průzkumy neumí předpovídat budoucnost.

V budoucnosti se může stát, že budou televizní debaty, které se kandidátům mohou povést, nebo naopak nepovést. Bude také probíhat kampaň. A jak víme z minulých prezidentských voleb, umí být i pěkně špinavá, hodně negativní, útočná a lživá. A pod vlivem těchto faktorů se mohou výrazně proměnit voličské preference.

Souboj je tedy opravdu těsný. Dá se to srovnat s jinými volbami – ať už prezidentskými nebo sněmovními? Byl někdy v minulosti takto vyrovnaný souboj?

Prezidentské volby jsme takto vyrovnané v České republice neměli. Je to dané tím, že nemáme tak dlouhou historii přímé volby.

Paralely se hledají těžko, nenapadá mě žádná přesná. Možná bychom mohli hovořit o minulých sněmovních volbách, kdy týden nebo čtrnáct dní před volbami nebylo jasné, zda vyhraje ANO či koalice Spolu. A nakonec i vítězství koalice Spolu bylo velice těsné, kdy šlo o několik málo desítek tisíc hlasů.

To byla trochu podobná situace. Ale je to jiný volební systém, nevyhrává pouze jeden kandidát a průzkumy byly takto vyrovnané až těsně předvolbami, kdežto tady se o vyrovnaných preferencích bavíme přibližně měsíc dopředu.

Vliv kauzy Čapí hnízdo?

Dá se odhadnout, zda mohou průzkumy zůstat takto těsné až do voleb?

Mohou i nemusí. Tipl bych si, že takto vyrovnané až těsně do voleb nezůstanou, a to z jednoho důvodu. Nečekám, že by Andrej Babiš v průzkumech výrazně získal nebo výrazně ztratil. V politice je už přes deset let, tak na něj má většina obyvatel České republiky jasný názor. Není tam příliš velká pravděpodobnost, že by se mu podařilo získat výrazně více voličů na svou stranu, nebo naopak, že by nějaký faktor mohl jeho voliče odradit. Jeho voliči ho mají rádi takového, jaký je.

U Nerudové a Pavla vidíme, že odhodlání volit toho konkrétního kandidáta není tak silné. Můžeme vidět, pokud se podíváme detailněji na data, že pro řadu voličů jsou oba zvažovanou volbou. A může se stát, že paní Nerudovou poškodí kauzy spojené s Mendelovou univerzitou v době, kdy ji vedla, které se řeší v médiích.

Je možné, že jednomu z kandidátů se více nebo méně povedou debaty, které budou asi začátkem ledna velmi exponované.

A pak je také otázkou, na kterého z nich se zaměří řetězové e-maily. Vidíme jasný trend, že jak v minulosti chválily Miloše Zemana, tak nyní chválí Andreje Babiše. Naopak donedávna téměř výhradně kritizovaly a pomlouvaly Petra Pavla a nyní můžeme vidět, že se jejich pozornost přesouvá na Danuši Nerudovou.

To jsou faktory, které ještě budou výrazně rozhodovat o tom, jak se preference promíchají zejména mezi Nerudovou a Pavlem. Nečekám, že by to výrazně ovlivnilo Andreje Babiše.

A soud v kauze Čapí hnízdo, kde se v lednu očekává verdikt?

Nemyslím si, že by voliči Andreje Babiše, respektive voliči hnutí ANO, změnili své preference na základě verdiktu v kauze Čapí hnízdo. Ale může se stát, že voliči, kteří jsou nerozhodnutí a zvažují, koho budou volit, si mohou říct, že takového prezidenta nechtějí. Tam to může mít vliv. A podíváme-li se na to, kdo jsou častěji nerozhodnutí voliči, tak jsou to spíše voliči, kteří mají blíže k Babišovi než Pavlovi nebo Nerudové.

Je to něco, co by mohlo Andreji Babišovi uškodit, ale spíše v tom, že nezíská další voliče, než že by ty stávající ztratil.

Za poslední čtyři dny vyšly tři průzkumy volebních preferencí pro prezidentskou volbu. V jenom je na čele Babiš, v druhém Nerudová a ve třetím Pavel. S rozdílem asi 0,5 až 1 p.b.



Krystalická ukázka, jak chybné je psát o tom, kdo by vyhrál první kolo - aktuálně je to plichta. — Miloš Gregor - #FCKPTN (@anselmoCZ) December 21, 2022