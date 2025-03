Akční plán pro evropské automobilky? Skvělý kompromis, chválí Nerudová, Krutílek je proti

Digitalizace, čistá mobilita, konkurenceschopnost, dovednosti a rovné podmínky, to je pět pilířů, na kterých Evropská komise postavila akční plán pro automobilový průmysl. Na jedné straně změkčuje emisní limity a pokuty, na straně druhé ponechává rok 2035. „Vítám to,“ chválí europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). „Rozložení pokut a emisních cílů jen do tří let je problematické,“ odporuje jí europoslanec Ondřej Krutílek (ODS) v pořadu Pro a proti. Pro a proti Brusel 15:15 10. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Automobilky postupně končí s výrobou malých levných aut | Zdroj: Profimedia

Pane europoslanče, říkáte, že vás akční plán zklamal. Proč nejde o nejlepší možný kompromis?

Ondřej Krutílek (ODS): Pokud chcete dosáhnout kompromisu, tak nejprve musíte z něčeho vycházet. A podle mého soudu to, co předložila Evropské komise, může být možná nakonec kompromis, ale rozhodně ne výchozí bod, ze kterého musíme vycházet.

Co konkrétně kritizujete?

Krutílek: Pro mě je nejproblematičtější rozložení pokut a emisních cílů pouze do tří let. Pokud se podíváte na to, co jsme jako konzervativci říkali od října loňského roku a co notabene říkají i výrobci automobilů, ať ti čeští, nebo evropští, tak v obou případech se shodujeme na pětiletém období.

Právě to pětileté období nám zajistí to, že budeme pro automobilky schopni vytvořit prostředí, ve kterém budou schopny rozvíjet i nové technologie. A zároveň se nebudeme muset tímtéž problémem zabývat za několik málo let, kdy zjistíme, že právě ty tři roky, se kterými přišla Evropská komise, nebudou postačovat.

Pokud jsem si to správně přečetla, tak paní Nerudová považuje právě ty tři roky za silný kompromis. Jak vnímáte námitky? Je to rozvolnění dostatečné? Nebylo by pro automobilky přínosnější, kdyby to skutečně bylo až na pět let, nikoliv na tři?

Danuše Nerudová (STAN): Jsem velmi ráda, že se podařilo přesvědčit Komisi, aby začala řešit emise automobilek a aby zvolila přesně tu cestu, kterou jsme v Evropské lidové straně navrhli, tedy zprůměrování na tři roky, a podpoření technické neutrality.

Osobně z toho mám velkou radost, protože jsem v Evropském parlamentu pracovala několik měsíců, vyjednávala s eurokomisaři a zástupci automobilek. A jsem pevně přesvědčena, že tento návrh pomůže automobilovému průmyslu, aby se nadechl, ochránil investice a ve výsledku posílil konkurenceschopnost.

Můžete to prosím konkretizovat? Je podle vás zprůměrování na tři roky lepší než na pět let? Jaký vliv to bude mít třeba na výši pokut?

Nerudová: Tříletá lhůta je kompromis. Věřím, že některým automobilkám, včetně naší Škodovky, by vyhovovaly čtyři roky, ale například generální ředitel Volkswagenu toto řešení uvítal. Řada evropských automobilek už navíc investovala do inovací.

A mám informace, že v druhé polovině roku 2025 a v roce 2026 přijdou s cenově dostupnými modely.

Musím říct, že z opozice, ve které je pan Krutílek, je vlastně jednoduché všechno kritizovat a opakovat, že je všechno špatně, ale tím průmyslu nepomůžeme a ničeho nedosáhneme.

V průběhu toho vyjednávání v podstatě pan Krutílek kritizoval každý krok včetně mé osoby, kritizoval strategický dialog, který jsme navrhli. A nakonec se ukázalo, že vedl k cíli. My jsme ale celou dobu nekritizovali a pracovali jsme. A teď máme na stole konkrétní výsledek, který evropským automobilkám pomůže.

Co na to Volkswagen

Pane Krutílku, šéf Volkswagenu Oliver Blume tleská tříletému kompenzačnímu mechanismu. Neukazuje se, že tříletý rámec automobilkám vyhovuje lépe než ten pětiletý? Třeba přijdou s novými modely čili se to všechno bude počítat i s nimi?

Krutílek: Volkswagen je v takových problémech, že je rád, že Komise přišla alespoň se třemi lety. To si myslím, že platí stoprocentně. Když se podíváme dále do historie, tak byl to právě Volkswagen jako koncern, který měl problémy s takzvanou kauzou dieselgate a z tohoto úhlu pohledu Volkswagen je ve velmi špatné vyjednávací pozici a nezbývá mu nic jiného než říkat právě to, co říká.

Má podle vás Volkswagen máslo na hlavě v souvislosti s kauzou dieselgate?

Nerudová: Volkswagen je velmi silná firma v Německu, protože zaměstnává obrovský počet lidí a hraje velkou roli, stejně hrají roli BMW a Mercedes. Také se toho vyjednávání ale účastní společnosti, které se na ten přechod už připravily, například Volvo.

Nebylo možné navrhnout úplné zrušení pokut, protože společnosti, které se na ten přechod připravily a pokuty jim nehrozí, hrozily žalobami. Já jsem několikrát hovořila s příslušnými eurokomisaři a opravdu jsme hledali cestu jak pomoct automobilkám, aniž bychom způsobili nějaké žaloby.

Je pravda, že největší pokuty hrozí Volkswagenu, o to víc by mu mělo být nasloucháno. I proto, že Škodovka patří do stejného koncernu.

Jak těžké bylo najít kompromis? Nebude se tříletá lhůta později stejně měnit?