V mrazech klesá dojezd elektromobilů až o 40 %, ukazují studie. Někdy může být problém nastartovat

Některé elektromobily můžou mít v mrazech problémy s nastartováním A to už při teplotách okolo mínus šesti stupňů Celsia. Potvrzují to studie německé společnosti ADAC nebo Americké automobilové asociace. Většina automobilek přitom o poklesu kapacity baterií v elektromobilech v zimním období neinformuje. Vzdálenost, kterou může elektrické auto na jedno nabití zvládnout, přitom může v mrazech klesnout až o 40 procent. Audio Praha 8:02 12. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V některých případech nemusí v mrazech elektromobil nastartovat vůbec. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Když to je vymrzlý, tak ta baterie ztrácí výkonu, má to vliv samozřejmě na dojezd i na výkon toho motoru,“ popsal svoje zkušenosti s elektrickým autem v mrazech Zdeněk Staroba ze středočeské Rudné, který si elektromobil si koupil před dvěma lety.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S elektromobily může být v zimě problém. Proč? Dozvíte se v reportáži

„K rychlonabíjení - samozřejmě v mrazech je to zpomalený, protože ta baterie není schopná přijmout ten proud,“ dodal.

To, že není nabíjení elektromobilů v zimě komfortní a trvá déle, potvrzují i odborníci. „Je potřeba počítat s tím, že ta studená baterie se nedokáže tak rychle nabíjet. Takže třeba na stanici 50 kilowatt bude jen 25 kilowatt, protože ta baterie jak je podchlazená, tak si nedokáže vzít vyšší výkon,“ potvrdil šéfredaktor serveru Edrive Marek Tomíšek, který se věnuje elektromobilitě.

Nejvíc škodí bateriím mrazy, při kterých teploty klesají pod minus sedm stupňů Celsia. „Ta baterie nemá úplně ideální podmínky, protože vlastně čím nižší je teplota té baterie - pokud se bavíme o těchto extrémních teplotách - tak se vlastně snižuje účinnost té baterie a snižuje se i dojezd,“ vysvětlil Tomíšek.

Pokles dojezdu až o 40 %

V zimních měsících klesá dojezd elektromobilů průměrně o 20 procent. Pokud ale řidič v elektrickém autě topí, pak to může být podle Americké automobilové asociace až o 40 procent. V některých případech nemusí podle Tomíška v mrazech elektromobil nastartovat vůbec.

„Co se může teoreticky stát je to, že baterie může být úplně vybitá, ale to se stane jen v případě, že odstaví majitel auto s vybitou baterií. Což se rozhodně nedoporučuje. No a nebo pokud klesne výrazně teplota baterie, tak člověk neodjede,“ uvedl.

Aby výrobci elektrických vozů takovým situacím předešli, mají v sobě novější elektromobily zabudovaný systém pro ohřev baterie - ten se stará o to, aby měla baterie neustále ideální teplotu. K lepší výdrži elektromobilu může přispět i sám majitel vozu. Pokud je to možné, měl by parkovat v garáži. Pomůže i zapojení do nabíječky poté, co je baterie elektrického auta plně nabitá.