Výzkumníci z Brna vytváří mapu hluku v okolí D1. Najeli už tisíce kilometrů

Experti z brněnského Centra dopravního výzkumu najezdili tisíce kilometrů a pomocí vlastního sestaveného přívěsu přesně změřili, jak hlučný je povrch v jednotlivých úsecích dálnice D1. Nasbíraná data ukazují, že je dálnice tišší než před modernizací. Praha 14:07 30. září 2023

Na dálnici D1 je občas k vidění auto se speciálním modrým přívěsem. Měří zhruba 2,5 metru na šířku a pět metrů na délku a jsou na něm umístěna nejrůznější čidla. Ta měří třeba teplotu vzduchu a vozovky, je tady GPS, ale hlavně šest tyčí a na nich velké kulaté mikrofony.

Hlučnost vozovky odborníci měří takzvanou metodou CPX, která sleduje, jaký hluk vydává pneumatika při jízdě. Mikrofony jsou deset centimetrů nad silnicí.

„Volíme referenční pneumatiky. Je to trochu atyp, když se podíváte i na ten rozměr. Je to z toho důvodu, že ta pneumatika už se 40 let vyrábí stejně,“ ukazuje Vítězslav Křivánek z Centra dopravního výzkumu.

„Hodnoty, které naměříme, se musí korigovat na referenční rychlost. Mimo obec se měří 80 km/h, protože po dálnici se dá jet osmdesát. Je to zase proto, aby ty výsledky šly mezi sebou porovnávat,“ vysvětluje Křivánek.

Měření pojezdem

„Po D1 jsme jezdili v pravém jízdním pruhu při osmdesátikilometrové rychlosti. Měří se pravá jízdní stopa a ten úsek se měří pojezdem, to znamená, že jsme ho celý několikrát projeli,“ popisuje Vítězslav Křivánek, jak probíhalo měření na naší nejfrekventovanější dálnici.

Mezitím se data ze senzorů v reálném čase zobrazují na monitoru notebooku, který má Vítězslav Křivánek na klíně.

„Jsem schopen identifikovat, jestli měření probíhá v pořádku, nebo jestli je tam nějaký problém. Data se pak ukládají a musí se zpracovat, to znamená převést na ty referenční podmínky,“ dodává hlavní autor nové hlukové mapy dálnice D1.

Stejně aut, méně hluku

Data odborníci měřili mezi roky 2014 a 2022. Například tak existuje mapa, která ukazuje hodnoty hlučnosti povrchu jednotlivých úseků hned po modernizaci.

„Ukázalo nám to, že modernizace D1 z akustického hlediska byla velice úspěšná, protože se povedlo opravdu snížit hlučnost v okolí,“ říká Blanka Hablovičová, výzkumná pracovnice z Centra dopravního výzkumu v Brně.

„Před modernizací tam byly ještě staré cementobetonové kryty dělané striáží, tedy jednou z nejhlučnějších povrchových úprav. Ale při modernizaci už se použily takové technologie, které hluk opravdu snížily,“ pokračuje a pro ilustraci uvádí příklad.

„Když se budeme bavit o referenční hodnotě při 80 km/h a povede se snížit hlučnost z 98 na 95 decibelů, znamená to, jako kdyby se snížila intenzita provozu na polovinu.“

Hluková mapa D1 teď zobrazuje například nejhlučnější úseky. Díky tomu můžou v budoucnu vzniknout třeba protihlukové stěny.

