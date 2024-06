Před školou na mě vytáhl nůž, říká dcera alkoholika. Česko podle expertů musí bojovat se závislostmi

Alkohol pije minimálně jednou týdně víc než třetina dospělých v Česku. Uvádí to loňská výroční zpráva Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Sociální pracovníci a preventisté upozorňují na to, že alkohol je přítomný až u poloviny případů domácího násilí páchaného na dětech. Experti z různých oborů proto připravují změny, které by se zaměřily hlavně na včasné detekování problému a prevenci, a ne až na hašení velkých potíží. Praha 8:02 11. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alkohol pije minimálně jednou týdně víc než třetina dospělých v Česku (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Příběh Lucky zveřejnil před několika lety web Dejme dětem šanci: „Táta začal hodně často docházet do hospody a domů se vracel opilý. Opilost v něm probouzela agresivitu, která se projevovala tím, že nás často mlátil a nadával nám.“

Dnes 22letá žena vzpomínala na řetězec těžkých situací, které nakonec vedly až do dětského domova.

„Jednoho dne, chodila jsem tehdy do 4. třídy, na mě čekal před školou zase otec. Vzal mě a řekl, že spolu pojedeme domů za mámou, chtěla jsem křičet, ale jako bych oněměla, nešlo vydat ani hlásky. Mamka než vyšla ven, stačila zavolat policii, než hlídka přijela, vytáhl nůž z kapsy a dal mi ho pod krk a začal křičet, že za všechno může máma. Dostala jsem záchvat breku. Strašně jsem se bála, že mi něco udělá,“ popsala.

Podpora rodinám v těžkých situacích podle některých kritiků nepřichází včas. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková upozorňuje na to, že finanční pomoc mají jistou až ve chvíli, kdy zasáhnou úřady a dítě odeberou.

„V tu chvíli stát automaticky financuje lůžko, na které je dítě umístěno. My potřebujeme, aby ty peníze na krizovou pomoc šly za dítětem a za rodinou včas, ideálně do jejich vlastního sociálního prostředí v momentě, kdy se problém rozvíjí. Je to absolutně nelogické, neetické i neekonomické,“ kritizuje Šimáčková Laurenčíková.

Právě pozdní péče je totiž podle ní ta nejdražší - 30 až 80 tisíc korun na měsíc a lůžko. „Odebereme-li mamince samoživitelce, která nezvládá a stačila by jí drobná výpomoc, tři děti, tak se bavíme klidně i o 200 tisících za měsíc, které v tu chvíli na to lůžkové zařízení stát vynakládá. A teď se zeptejme sami sebe, co by se za tu částku dalo udělat pro to, aby mohly zůstat spolu, aby ta maminka třeba nebyla na tu svoji složitou situaci tak sama,“ vysvětluje zmocněnkyně pro lidská práva.

Omezení prodeje alkoholu

Lepší prevenci pomůžou i některé legislativní změny. Mluví se třeba o prodeji alkoholu jen ve specializovaných obchodech nebo omezení reklamy v určitých hodinách - a to nejen na alkohol, ale i hazard. Další problém je podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila nízká cena alkoholu.

„Jedno z témat, které je teď diskutováno, je zdanit ty nápoje podle výše procenta nebo gramů alkoholu v nápoji. Za mě by to bylo užitečné. Minimální cenu za gram nastavit tak, aby celková výše přesáhla nealkoholické nápoje. Dneska je realita taková, že voda je pořád dražší než pivo,“ zdůrazňuje Vobořil.

První konkrétní návrhy na změny by do procesu připomínek a následného schvalování měly být připravené na podzim. Jestli je ale stihne prosadit ještě současná vláda, není jasné.