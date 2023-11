Chcete rodinný dům? Naklikejte si ho sami, my ho jen správně umístíme, radí architekti z Cake Houses

Stavět rodinný dům se dá v Česku dvěma způsoby, shrnuje architekt Matyáš Švejdík z Cake Houses. „Jedna možnost je jít za architektem a stavět dům úplně od nuly. Začít architektonickou studií, vypracovat všechnu projektovou dokumentaci a až na konci zjistit rozpočet. Do té doby se dá cena zjistit jen odhadem,“ říká v podcastu Bourání Radia Wave.

Tak to fungovalo dřív i ve Švejdíkově studiu.

„Často někdo přijde, řekne, že chce rodinný dům, má na něj pět milionů korun, má představu. A když to tak navrhneme, tak na konci to stojí osm milionů korun. To už ale utratil statisíce korun za projekt,“ upozorňuje Švejdík.

Druhou možností je katalogový dům, který ale nemusí být dost estetický, není dost dobře promyšlený a podobně, kritizují architekti.

„Je to jako s chalupařením. Teprve postupně zjišťujete, co je to za černou díru na peníze, co všechno je jinak, než jste si mysleli. Když člověk ví, že celý život už bude utrácet za tuhle věc, tak nám přišlo, že by za ty peníze a energii všech zúčastněných měl dostat něco kvalitnějšího,“ tvrdí druhý z trojice Cake Houses Pavel Špringl.

Osekat a otočit

To se rozhodli v Cake Houses vyřešit tím, že navrhnou jeden typ domu, který je možné upravit na míru a rovnou sledovat, o kolik se tím zvedne jeho cena.

„Pro nás je důležitá estetika. Ale taky to, aby to mělo kvality typu hezké průhledy, hezké světlo, správně odstíněné velké plochy. To katalogové domy nemají a každý si to musí navrhnout zvlášť. Ale taky to znamená, že žádný z těch domů nemůže dostat takovou péči, jako když navrhujete jeden jediný dům, který se dá variovat,“ myslí si Švejdík.

První dům už stojí nedaleko Nového Boru | Zdroj: Cake Houses

Domy z Cake Houses mají velkofomátová okna do zahrady. Naopak nemají technickou místnost.

„Myslíme si, že tyto technologie jdou dnes narvat do skříně, takže to řešíme spíš technickou skříní. V celém domě se snažíme osekávat věci, které jsou podle nás v klasickém rodinném bydlení zbytečné,“ říká Švejdík.

To jsou podle něj například chodby. „Když vejdete do domu z katalogu, tak jste často v tmavé chodbě a musíte projít dalšími dveřmi,“ jmenuje.

Jakmile si zájemce nakliká dům, o který má zájem, s umístěním na konkrétní pozemek už mu architekti pomůžou. „My se nezříkáme odpovědnosti architektů, snažíme se ten dům co nejlépe umístit. Právě proto je dům variabilní, dá se zrcadlit a natáčet,“ dodávají architekti.

