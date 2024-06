Byty a školicí středisko. Karlovarský kraj plánuje přestavbu transfuzní stanice

Nabídka bydlení by měla být dalším benefitem při snaze dostat do kraje nové lékaře do nemocnic.

„My jsme v tuto chvíli zadali zakázku na projekt, který by měl tento objekt navrhnout pro potřeby bydlení, pro potřeby Karlovarské krajské nemocnice. Ideálně bychom tam chtěli ubytovat zdravotnický personál, stážisty, studenty, ale zároveň mít i kvalitní bydlení pro nově přicházející lékaře do Karlovarského kraje,“ řekl krajský radní Patrik Pizinger z hnutí Místní.

Z předchozích studií podle něj vyplynulo, že by tam mohlo být 11 bytů, ambulance a školicí místnosti.

„Tyto potřeby by teď nemocnice v rámci projektu upřesnila, takže když bychom během příštího roku měli projektovou dokumentaci, tak by nic nemuselo bránit tomu, ten objekt takto upravit. Projektová dokumentace jsou přibližně 3,7 milionu korun s tím, že v tuto chvíli jsou předpokládané výdaje 60 milionů korun bez DPH,“ upřesnil Pizinger.

Finanční benefity i bydlení

Karlovarský kraj podle hejtmana Petra Kulhánka (za STAN) nabízí nově přicházejícím lékařům i ostatnímu zdravotnickému personálu jeden z nejkomplexnějších systémů benefitů. V letošním roce rozdělil ze svého rozpočtu mezi nemocnice 11,4 milionu korun na náborové příspěvky, které poskytuje od roku 2018.

Nově příchozí primář může získat 600 000 korun, lékař 400 000 korun a nelékařský zdravotnický pracovník má nárok na 150 000 korun. Přijetím příspěvku se zaměstnanec zaváže k výkonu práce v daném zařízení nejméně na tři roky.

Podle Kulhánka většina zdravotníků, a to až 80 procent, v kraji zůstává i po této době. Motivační systém Karlovarského kraje k zajištění primární zdravotnické péče by tak mohlo doplnit i zamýšlené dostupné bydlení v centru Karlových Varů.

Budovu ve Vítězné ulici opustilo transfuzní oddělení letos v únoru, kdy se přestěhovalo do areálu Karlovarské krajské nemocnice (KKN), do zrekonstruovaného objektu bývalého infekčního oddělení. Zde našly odběrové místnosti i odpovídající zázemí a kromě moderního prostředí přineslo přestěhování i snazší transport krve po nemocničním areálu.

Přestavba pavilonu L, kam se kromě jiného přestěhovala i administrativní část, vyšla na 275 milionů korun. Je součástí rozsáhlé přestavby krajské nemocnice, takzvaného generelu, zhruba za tři miliardy korun, která by měla být kompletně hotová v roce 2030.