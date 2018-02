Vtipný vizionář s temnou stránkou. 'Napoprvé jsem myslel, že je šílený,' říká životopisec Elona Muska

Tři roky zkoumal život a práci Elona Muska, rok z toho mu byl přímo v patách. Každý měsíc si od něj při několikahodinových večeřích nechával vyprávět o raketách a koloniích na Marsu. Za tu dobu přišel na to, že byznysmen, kterého po úspěšném startu obří rakety Falcon Heavy oslavuje celý svět, má svou vlastní vizi světa, fantastické plány i temnou stránku. O tom všem vyprávěl novinář Ashlee Vance, autor Muskova životopisu, pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 14:00 7. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elon Musk na tiskové konferenci po úspěšném stratu rakety Falcon Heavy | Foto: Joe Skipper | Zdroj: Reuters

S Elonem Muskem jste strávil spoustu času. Jaký je? Zmiňoval během večeří jen tak mezi řečí, že jednou vyšle do vesmíru rudý kabriolet?

Něco takového. (smích) Je to komplikovaný muž. V některých ohledech je mnohem normálnější, než byste předpokládali. Do restaurací, ve kterých jsme se potkávali, chodil sám bez suity lidí kolem sebe a neočekával, že mu bude věnována jakákoliv pozornost. Má smysl pro humor, je trochu „nerd“, trochu stydlivý.

Kdo je Ashlee Vance Novinář původem z Jihoafrické republiky. Jeho články vycházejí v renomovaných publikacích jako New York Times, Economist nebo Bloomberg Businessweek. Je autorem dvou knih - první o Sillicon Valley a druhé o Muskovi "Elon Musk: Tesla, SpaceX a hledání fantastické budoucnosti", která vyšla i v českém jazyce.

Na druhé straně ale mluví o letech k Marsu, vybudování kolonie či elektrických vozech jako o něčem zcela běžném. Jeho nejvýraznější vlastností je ale velká zapálenost, nedokáže si jenom tak povídat, nebude sedět a ptát se na vaši rodinu, jak se máte... Nic takového. Vždy mluví o tom, na čem pracuje, a je pro to velice zapálený.

Je stydlivý? Člověk má z jeho vystoupení vždy pocit obrovské sebejistoty.

Je velmi sebejistý, ale myslím, že ve svém srdci je pořád více fyzikem, softwarovým vývojářem a inženýrem. Není moc společenský, a když s ním poprvé mluvíte, obvykle mu chvíli zabere, než se „rozjede“. Myslím, že mu dlouho trvalo zvyknout si na veřejná vystoupení, a když je na pódiu, pořád podle mě zní jako fyzik. Trochu se zakoktává. Nechybí mu sebevědomí, to je to, co mu umožňuje na to pódium vůbec vyjít, ale myslím, že je pro něj pořád těžké vystupovat před lidmi.

Rakety na Mars, pozemní superrychlá přeprava, elektrická auta... Z čeho všechny ty odvážně nápady vychází?

Jako dítě četl stovky, pokud ne tisíce sci-fi románů. Pro většinu lidí to jsou jen zábavné příběhy, které neberou moc vážně, ale pro Elona byly skutečné. Od velice útlého věku si představoval sám sebe, jak staví rakety. Bral to velmi vážně. Vyrůstal v Jihoafrické republice, ve velice maskulinní společnosti, a byl proto často osamělý, sám se svými nápady. A měl štěstí, že později vydělal v Sillicon Valley obrovské peníze, které mu umožnily splnit si sny.

Elon Musk při představení modernizované verze svého prvního sportovního vozu Roadster. | Foto: Tesla | Zdroj: Reuters

Když vám u večeře říkal, že například vystřelí raketu k Marsu, věřil jste mu, že to udělá a nemluví jen tak do větru?

Věřil jsem, že to chce udělat. Když jsem začal pracovat na knize, byl jsem velmi skeptický. Vesmír mě sice zajímal, ale nebyl jsem jedním z těch, kteří sní, že se tam třeba podívají. Napoprvé jsem si o něm myslel, že je trochu šílený. Postupem času jsem si ale začal uvědomovat, že je skutečně odhodlaný a jeho největším darem je schopnost shromáždit kolem sebe tisíce velice chytrých a pracovitých lidí.

Když jsem pochopil, jak dobří jsou inženýři v Tesle nebo ve SpaceX, začal jsem jeho cíle brát jako mnohem realističtější. Když jsem s knihou končil a viděl jsem na stolech plány na raketu k Marsu, věděl jsem, že pokud bude mít dost peněz, pokusí se o to.

Jaký je jako šéf? Říká se o něm, že má na své zaměstnance obrovské nároky.

Je hodně tvrdý šéf. Má obrovská očekávání, pracuje neskutečně dlouho a čeká to i od ostatních. I když se vám něco povede, pochvala trvá jen krátce a on čeká, že v tom budete pokračovat. Dokáže ze svých zaměstnanců dostat hodně a na oplátku jím dává prostor, kde můžou plně uplatnit svůj talent. Proto pro něj lidi pracují, i když je to nejtvrdší šéf, jakého si umíte představit.

Před několika lety napsala jeho první manželka článek, kde ho popsala jako muže, který dokáže být docela manipulativní. Má talent Elona Muska svou temnou stránku?

Zcela určitě. Má přesnou vizi toho, co chce dělat se svým životem, co by se mělo stát s lidstvem, se světem a v jistém smyslu je to jeho svět, ve kterém my ostatní jenom existujeme. Má tendenci vnímat lidi jako pouhá kolečka ve stroji, který slouží jeho potřebám – ať už jde o jeho manželku, zaměstnance, nebo kohokoliv jiného. Dokáže být velmi tvrdý, otrlý a působit dojmem bezcitnosti. Rozhodně má svou temnou stránku.

Co se stane s jeho zaměstnanci, jimž se něco nepovede nebo nesplní očekávání? Dostanou padáka na místě?

Někteří ano, ale neděje se to vždy. Bez debat jsou zástupy lidí, kteří byli propuštěni z Tesly a ze SpaceX. A mnohokrát, když se mu postavíte na poradě a nejste připraveni a nemáte své argumenty podložené fakty, jste na dobré cestě nechat se vyrazit z budovy. Když se vám povede ubránit se a předložit silné argumenty, můžete zůstat a pracovat neskutečně těžce. Ve všech jeho firmách ale lidi vyhoří docela rychle.

Zmínil jste, že má vlastní vizi toho, kam lidstvo směřuje a co by se s ním mělo stát. Jak ta vize vypadá?

Jeho největším cílem je vybudování kolonie na Marsu. Někteří lidé si to představují jako pět šest astronautů, ale on chce milion a víc lidí žijících na Marsu ve skutečné, soběstačné kolonii. Myslí si, že lidstvo potřebuje záložní řešení pro případ, že by se na Zemi něco stalo. Tohle je jeho sen, ke kterému směřují všechny jeho společnosti a který ho pohlcuje.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6. února 2018

Vidí sám sebe jako byznysmena, nebo spasitele?

Jsem si jistý, že se vidí jako byznysmen, ale nemyslím, že kolonie na Marsu je pro něj byznys. Je velice logicky založený člověk. Vidí globální oteplování a to, že je to problém, který lidé moc neřeší, tak udělá solární panely a elektrické vozy. Pak vidí, že Země je strašně zranitelná, lidstvo může vyhladit virus nebo asteroid a řekne si, že lidstvo potřebuje náhradní řešení a nikdo na něm moc nepracuje. Je to velice logický člověk.

Věří Elon Musk tomu, že žijeme v pouhé simulaci, jak se o něm říká?

Někdy o tom mluví. Jak už jsem říkal - jako dítě četl hodně sci-fi, a tak o takových věcech přemýšlí. Je hodně knížek, které říkají, že možná všichni žijeme ve snu nebo v počítačové simulaci. Myslím, že polovinu času vtipkuje, ale vždy argumentuje tím, že je to možné.

Ovlivňuje tento názor to, co dělá?

Nemyslím, že to nějak ovlivňuje to, čemu se věnuje v Tesle nebo ve SpaceX. Zdá se to být spíš ve sféře umělé inteligence a má další společnost Open AI, která se pokouší zpřístupnit mnoho z této technologie. Chce, aby byla víc pro veřejnost, a ne jen pro společnosti jako Google, Microsoft nebo Facebook. Umělá inteligence a to, co může udělat lidstvu, ho velice trápí a myslím, že když mluví o simulaci, tohle je to, z čeho vychází.

Jeden krátký sci-fi scénář na závěr: kdyby se kdokoliv z nás jednoho večera někde náhodně potkal s Elonem Muskem, o čem by měl začít mluvit?

Je velice upřímný. Řekne vám, co si opravdu myslí, a pokud vás zajímá věda, je jen velice málo lidí, se kterými se o ní mluví líp. Je zábavný, mnoho velkých šéfů se přísně kontroluje a uhlazeně říká to, co se od nich očekává. S Elonem můžete mít velice otevřený rozhovor.

Nebude s vámi mluvit o počasí, sportu ani vaší rodině, ale když se zeptáte na nějaké větší, filozofické otázky, je velká zábava povídat si s ním.