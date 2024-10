Green Deal je dobrá věc, ale dávat bohatým dotace není logické, tvrdí Sympatizující s ochranou klimatu

Přírodu i stabilní klima je podle nich nutné chránit, Zelenou dohodu spíše podporují, ale mají k ní výhrady. Více než pětina Čechů patří podle výzkumu České klima 2024 do skupiny takzvaných Sympatizujících s ochranou klimatu. Mají nadprůměrné vzdělání i příjmy a nejčastěji volí strany současné vládní koalice. Právě takový je i Martin Deneš. Rád jezdí do práce na kole a kochá se moravskou krajinou kolem Otrokovic na Zlínsku. Zlín 6:00 22. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Deneš | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

„Celá cesta je podél řeky a můžu si užívat krásu přírody,“ pochvaluje si na cyklostezce vedoucí podél řeky Dřevnice v Otrokovicích na Zlínsku padesátiletý správce IT Martin Deneš. Když to jde, na kole tudy jezdí ze Zlína do práce v Kroměříži. I kvůli ekologii.

Většinou ale musí do práce dojíždět autem. „Cesta mi trvá na kole dvě hodiny. Autem je to rychlejší. Za čtyřicet minut jsem v práci. A proto to nejde tak často, jak bych si přál,“ vysvětluje, zatímco za ním bublá splav.

Hlavní důvod jeho jízd na kole do práce je ale právě krása české přírody. „Tahle krajina se mi líbí: zeleň, tráva, stromy, lesy… Byl jsem na dovolené v Řecku. Tam je sucho, skály, je to jiná krajina a já tu naši miluju víc.“

Martin Deneš není jen cyklista, ale taky věřící. Nasadil si helmu, rukavice, nasedl na kolo, přejel most a po pár minutách přijel do otrokovického kostela sv. Vojtěcha. Jeho víra má s láskou v přírodě mnoho společného. „Bůh stvořil přírodu a dal ji člověku, aby se o ni staral,“ tvrdí.

Martin Deneš bydlí ve Zlíně. Do kostela v Otrokovicích se proto nechodí ani tak modlit, jako spíše za kamarády. „Tady je jednou za čtrnáct dní ‚Chlapské spolčo‘. To je parta chlapů, která se pravidelně setkává dole pod kostelem, v klubovně.“

A právě do klubovny sestupujeme. Usazujeme se na židle sestavené do kruhu. Uprostřed hoří svíčka. Přátelé z ‚Chlapského spolča‘ si tady sedávají a povídají si. Před volbami do Evropského parlamentu došla řeč i na Zelenou dohodu. „Green Deal je pro mě osobně dobrá věc,“ zdůrazňuje Deneš.

Lidé o něm ale podle něj mají zkreslené představy. „Mezi Čechy se ví o tom, že Green Deal je o zákazu spalovacích motorů. Ve skutečnosti Green Deal řeší ty opravdové problémy, jako jsou emise letecké a lodní dopravy, emise průmyslu. Takže bych byl rád, kdyby se o tomhle mluvilo víc.“

Typické pro představitele skupiny Sympatizujících je ale to, že se v ochraně klimatu snaží být pragmatičtí a nemají problém říci, když se jim něco nezdá. A takový je i Martin Deneš. „Vadí mi právě ten přílišný zákaz spalovacích motorů a to, že elektromobily jsou dotované,“ odpovídá klidným hlasem, ale přesto je na něm vidět, že se právě dostává k důležitému tématu. „Obyčejní lidi si většinou kupují ojetá auta. Dávat dotaci někomu, kdo má hodně peněz, mi přijde nelogické.“

Deneš jakožto typický Sympatizující podporuje výstavbu větrných, solárních a vodních elektráren. V očích ale nemá ani tak nadšení, jako spíše obezřetnost. Na obnovitelné zdroje se totiž podle něj nemůžeme spolehnout. „Potřebujeme něco, na co se spolehnout můžeme. A to může být právě jaderná energie.“ Ta je podle něj ekologická. I proto podporuje stavbu nových bloků v Dukovanech. Hned ale dodává, že u jaderných elektráren hrozí riziko havárie.

Deneš pracuje v IT a z velké části se věnuje kyberbezpečnosti. Právě ta se podle něj v mnohém podobá změně klimatu. Kybernetické útoky i klimatická změna jsou podle něj totiž pro lidi příliš složité, cizí a vzdálené. Až dokud je nepocítí na vlastní kůži. „Všichni si řekneme, to se nás netýká. Jako například v kyberbezpečnosti. Tam někdo třeba přijde o svoje peníze, když na něco klikne. V tu chvíli začne dávat pozor. Klimatická změna je úplně to samé, dokud nepřijdeme na to, že nám vyschne studna, dokud nepřijdeme na to, že lyžovat musíme jezdit někam jinam, než jsme jezdili dřív.“

Deneš chodí pravidelně k volbám. Odmítá strany, které označuje za populistické nebo extremistické. Podporuje naopak vládní koalici. Především kvůli jejímu západnímu směřování. Dodává ale, že politikům se nikdy nesmí slepě věřit a že se snaží být kritický i k těm, které volí.

V otázkách změny klimatu důvěřuje vědcům. Má předplacený Deník N a sleduje Českou televizi a Český rozhlas, i když ne v jejich lineárním vysílání. „Mají záznamy na internetu a to je právě skvělá služba. Můžu si to pustit tehdy, kdy potřebuji,“ uzavírá a začíná si oblékat nepromokavou bundu, nasazuje si helmu a cyklistické rukavice, aby se mohl vrátit domů k ženě a třem dětem.