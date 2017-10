Kila zlata a tuny stříbra se každý rok dostanou do švýcarských odpadních vod, zjistil výzkumný úřad

Kilogramy zlata a stříbra se podle výzkumného ústavu Eawag dostanou každý rok ve Švýcarsku do odpadních vod. V některých případech je koncentrace drahých kovů dokonce tak vysoká, že by se je vyplatilo ze splašků získávat, vyplývá ze studie. Švýcaři ovšem nesplachují do záchodů své prsteny a náhrdelníky, za obsah drahých kovů v odpadních vodách může hlavně průmysl.

Bern 7:57 11. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít