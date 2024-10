Konec fosilních paliv? ‚Pohrajte si, my boomeři s vnoučaty zas dáme svět do pořádku,‘ říká Odmítající

Petr Rejchrt z Jáchymova patří k typickým představitelům Čechů odmítajících ochranu klimatu. Do této skupiny spadá 18 procent populace, ukázal velký výzkum Institutu 2050, ze kterého vychází seriál České klima 2024. Tato skupina není přesvědčena, že příčinou změny klimatu jsou lidé. Její dopady nepovažují za závažné a urgentní a neobávají se jich. Bývají také spíše z nadprůměrně zajištěných domácností. Rejchrtovi po většinu roku žijí v Karibiku. Praha 6:20 23. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Rejchrt - Odmítající | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Vítají mě ale ještě před odletem na zimu ve svém domě kousek od štoly nechvalně proslulých jáchymovských dolů. V jídelně si všímám velké mapy světa, a tak jdeme s Petrem Rejchrtem zkoumat, kde přesně se s manželkou Danou zabydleli. „Tady, jak vidíte ten špendlík, je Svatý Martin. Vedle Anguilly. Žijeme ve francouzské části,“ ukazuje.

„Takže je to vlastně Evropská unie?“ ujišťuji se. „Ano. Ale není součástí schengenského prostoru. A nejsou tam spotřební daně. Čili pohonné hmoty levné, alkohol a cigarety taky, takže pro nás ráj,“ říká 55letý muž. Vysvětluje, že jsou s manželkou „covidoví uprchlíci“. Před začátkem pandemie provozovali penzion v Rakousku, kam v roce 1988 emigrovali.

„Penzion nám zavřeli. První lockdown jsme nějak přežili. Pak jsem manželce říkal, že nás zavřou i na zimu. Že je to ideologie, takže povolit se dá všechno. Začal jsem tedy prohlížet mapu světa a zjišťovat restrikce. A v části Svatého Martina nebyly žádné. Zalíbilo se nám tam, a tak jsme v Rakousku všechno prodali, na ostrově jsme si koupili dům a přesunuli jsme se tam,“ popisuje přesun z Evropy do Karibiku Petr Rejchrt.

Dana Rejchrtová přináší z kuchyně oběd. U výtečné domácí pečínky se špenátem a knedlíkem se dáváme do hovoru o změně klimatu. „Nejsem si úplně jistý, že člověk dokáže přírodu ovlivnit natolik, že by změna klimatu, kterou nepopírám, byla zapříčiněna člověkem. O tom nejsem úplně přesvědčený. Vadí mi ta ideologie za tím vším,“ vysvětluje Petr Rejchrt.

Poznamenávám, že víc než devadesát devět recenzovaných prací vědců na toto téma se na příčinách změny klimatu shodne – lidstvo bezprecedentním způsobem změnilo složení atmosféry. Lidstvo ale podle Petra Rejchrta i tuto situaci zvládne. „Byl bych blázen, kdybych řekl, že pobyt a činnost člověka na této planetě nic nemění. Ovšem otázkou jsou důsledky a také vize, které nám vědci předkládají,“ myslí si.

‚Evoluce, ne revoluce‘

Svůj vztah k elektroautům, solárním panelům, celkově obnovitelným zdrojům, tedy prvkům pojícím se k ochraně klimatu a energetické transformaci označuje za neideologický. „Pokud je to výhodné, tak fajn. Pokud ne, tak nic.“

Dává i příklad ze svého života v Karibiku. Když se pokusil připojit se k rozvodné síti s elektřinou z fotovoltaiky na své střeše, úřady mu to prý nepovolily. „Jsme na ostrově, když svítí, tak všem. Když nesvítí, tak nikomu. A máme novou dieselovou elektrárnu a tu potřebujeme zaplatit,“ reprodukuje postoj tamních úřadů český novousedlík.

„O té politice nulových emisí někdo říká, že jsme se střelili do vlastního kolena. Já říkám, že ze strachu ze smrti pácháme sebevraždu,“ odmítá Petr Rejchrt třeba z poznatků klimatické vědy vycházející Zelenou dohodu pro Evropu. Považuje ji také za ideologickou a nevěří, že se naplno přidá celý svět.

„Jsem pro evoluci, ne pro revoluce – ty nikdy nepřinesly nic dobrého,“ podotýká. „Člověk by se měl starat o své okolí. Nenechávat po sobě třeba věci, které se nerozloží. Ale ty globální vize bez největších znečišťovatelů, kteří na to mastí, tak to je fantasmagorie,“ vysvětluje muž z Jáchymova svůj přístup k ochraně životního prostředí.

Politiku sleduje a v té české teď prý nemá koho volit. Současnou vládu kritizuje, ztotožňuje se s ní snad jen v podpoře Ruskem napadené Ukrajiny. Přijatelná pro něj ale není žádná z relevantnějších opozičních stran.

Když se ho ptám, jestli klimatická opatření, třeba snahu o konec fosilních paliv, bere jako útok na svůj styl života, odpovídá s úsměvem, že jde o generační záležitost. „My boomeři plus naše vnoučata to dáme zase do pořádku. Teď si pohrajte a pak se to vrátí zase zpátky. Bude to s monokly, ale v pohodě,“ směje se Petr Rejchrt.

Jeho žena Dana přináší na rozloučenou quiche – cibulový koláč na cestu. Přeju manželům hezkou zimu na Svatém Martinu. „Letíme za několik dní, už se těšíme,“ loučí se Rejchrtovi.