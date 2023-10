Setrvalý pád dolů a strach, že se neuživí. V krizových centrech přibývá mladých, kteří se bojí budoucnosti

Čeká je dospělost a oni se jí bojí. Mluví o tom, že raději spáchají sebevraždu. Krizové centrum pro děti a rodinu pro Moravskoslezský kraj má v posledním roce už stovky takových klientů. Terapeuti to přičítají tomu, že pandemii vystřídala válka a hned po ní ekonomická krize. Mladí lidé to podle nich vnímají jako setrvalý pád dolů a nedovedou si představit zlepšení. Ostrava 10:20 4. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít beznaděj | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Na krizové centrum pro děti a mládež v Ostravě se v posledních měsících obrací už stovky mladých lidí, kteří mluví o sebevraždě kvůli tomu, že pro sebe nevidí smysluplnou budoucnost.

„Je to z nuly na sto. Ta problematika se objevila z ničeho. U dospívajících jsme možná na šedesáti procentech a ve skupině sedmnáct osmnáct let to řeší každý druhý,“ upozorňuje vedoucí krizového centra Veronika Zajícová.

Ona a její kolegové od těchto mladých lidí slýchají obavy o ekonomické zajištění, o základní uživení se. „A velmi často nám říkají, že v osmnácti spáchají sebevraždu. Že se bojí, že se sami neuživí, jak zaplatí nájemné, jestli budou mít práci a za kolik peněz a strašně se bojí té své budoucnosti,“ dodává Zajícová.

„Pořád to ještě není většina, ale je jich víc a víc, co si začínají uvědomovat, že je to velký problém. Upadají do takové bezmoci a letargie, že když to neřeší ti dospělí, tak kdo to vyřeší,“ potvrzuje dvacetiletá Hedvika z Ostravy.

Pocity, že budoucnost jí nedává smysl a možná je lepší ani nežít, měla Hedvika před dvěma třemi lety taky. Vyřešila to pro sebe tím, že se začala angažovat v klimatickém hnutí. „Že když kolem sebe vytvořím síť lidí, se kterými máme stejné strachy, stejné potřeby, tak to bude o dost snesitelnější,“ vysvětluje.

Terapeutka Zajícová zdůrazňuje, že to poslední, co mladí lidé v takové situaci chtějí slyšet, je to, že jsou přecitlivělí a málo odolní. „Co by potřebovali slyšet je to, že se tou osmnáctkou nic nestane. Že život půjde dál a ten dospělý při něm bude stát,“ připomíná.

V Česku podle posledního výzkumu společnosti UNICEF páchá sebevraždy nejvíce mladých lidí na prahu dospělosti z pěti zkoumaných zemí Evropské unie.