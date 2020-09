‚Vrací se zpět do přírody.‘ Nizozemsko pochovalo prvního člověka v rakvi z podhoubí

V Nizozemsku pochovali prvního člověka v rakvi z podhoubí, napsal list The Guardian na svém webu. Ekologický sarkofág vyrobila firma, která tvrdí, že lidské ostatky se v něm rozloží už za dva nebo tři roky, a navíc poskytnou živiny okolní přírodě. Amsterdam 9:30 16. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nizozemský startup Loop nabízí rakve z podhoubí | Zdroj: Loop

„Nešel jsem na něj (na pohřeb), ale mluvil jsem před tím s příbuzným - byl to dojemný moment, řešili jsme životní cyklus. Ztratil matku, ale byl šťastný, protože ona se díky této rakvi vrátí do přírody a brzy bude 'žít' coby strom,“ řekl listu Metro Bob Hendrikx, zakladatel nizozemského start-upu Loop, jenž rakve z podhoubí vyrábí.

Podhoubí, neboli mycelium, ze kterého běžně vyrůstají houby, podle něj plní i další role. Mimo jiné recykluje. „Mycelium neustále vyhledává odpadní produkty - olej, plasty, kovy a další znečišťující látky, které přeměňuje v živiny pro životní prostředí,“ říká šestadvacetiletý podnikatel, jenž studoval na Technické univerzitě v Delftu. „Tato rakev znamená, že ve skutečnosti můžeme krmit zemi našimi těly. Jsme živiny, nikoli odpad,“ dodal.

The Guardian dodává, že podhoubí neutralizuje toxiny a poskytuje čerstvou potravu všemu, co roste na zemi. Navíc lze jeho vlákna použít pro výrobu řady věcí, včetně rakví.

V tradiční rakvi se lidské tělo může rozkládat deset či více let, jelikož proces zpomaluje syntetické oblečení nebo lakované dřevo použité na výrobu rakve. Přírodní sarkofág z podhoubí podle Hendrikxe aktivně k rozkladnému procesu přispívá. Půda rakev absorbuje během měsíce až šesti týdnů a ostatky se prý plně rozloží do dvou či tří let.

Výroba sarkofágu trvá několik týdnů, podhoubí roste rovnou do tvaru rakve a poté se nechá přirozeně uschnout. Jakmile se ocitne ve vlhké půdě, „obživne“ a započne rozkladný proces.

Firma zatím vyrobila deset rakví, přičemž jedna stojí 1250 eur (přes 33 000 korun). Hendrikx doufá, že cena klesne, jakmile se rozjede výroba ve větším.