Penzista z Liberce ušel za sedm týdnů 2500 kilometrů. Prošlapal dvoje boty, neměl puchýř a nespal v posteli

Za 48 dnů obešel čtyřiašedesátiletý penzista z Liberce Petr Ozogán dokola celou Českou i Slovenskou republiku. Bývalý horník a programátor je nadšený chodec, na záda si naložil jen to nejnutnější, přespával v přírodě a každý den ušel v průměru 53 kilometrů. O víkendu dorazil do cíle, na západ Česka do obce Třebeň na Chebsku, kde 2. července svoji cestu začal. Na konci cesty měl v nohách 2500 kilometrů. Jeho výšlap byl součástí závodu 1000 mil.

