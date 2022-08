Mladí lidé nepíší v chatech tečky na konci věty, působí prý agresivně. Nahrazují je emotikony

Obyčejná tečka za větou dokáže vyvolat takřka mezigenerační střet. Tohle nedorozumění se projevuje prostřednictvím textových komunikačních aplikací. Je to spor o to, zda za větou v psaném chatu dělat tečku nebo ne. Jak píše americký list New York Times, mladší při chatování tečky nedělají, považují je za zbytečné. A kdo je na konci věty napíše, může působit agresivně. New York 11:18 30. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konverzace, chat, mobilní telefon | Zdroj: Profimedia

Mladí lidé podle listu The New York Times často odesílají každou větu zvlášť – samozřejmě bez tečky – nebo je oddělují emotikony a smajlíky. Tečka by v tomto případě byla navíc.

Proč psaní tečky může působit agresivně, zajímalo lingvisty, kteří zkoumají fenomény internetové textové komunikace - mezi ně například patří i psaní slov velkými písmeny, takový text pak budí dojem hlasitosti nebo křiku.

Konec zkoušení z afrikánštiny. Letecká společnost Ryanair končí s testováním Jihoafričanů Číst článek

Jak ve svém podcastu Lexicon Valley říká jeho autor, americký jazykovědec John McWhorter, chat přes textové aplikace hlavně mladší generace chápou jako neformální způsob komunikace na rozdíl třeba od formálnějších emailů.

A kdo při neformálním chatu lpí na důsledném dodržování pravidel pravopisu, působí jako člověk, který na uvolněné klábosení s kamarády přijde v obleku nebo večerních šatech. Tím prý může ostatní vykolejit a třeba i působit agresivně. Zvlášť když vyžaduje tečky i po ostatních.

S tečkami v chatech ale definitivně nekončí ani mladší generace. Podle jazykovědců oslovených deníkem The New York Times se to týká jen neformálního chatování.

Navíc má každý člověk jiné zvyky. Někomu vadí tečka na konci věty v neformálním chatu a jiný má naopak rád delší, souvislejší texty a naštve ho, když mu někdo pošle pět vět v pěti zprávách. Nebo taky můžeme svoje odpovědi rovnou chápat jako souvislý text a tak je i napíšeme. S tečkou.