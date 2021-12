Ve Varšavě odhalili pamětní desku věnovanou Václavu Havlovi. Je na ní jeho výrok o pravdě a lásce

V hlavním městě Polska v pátek odhalili pamětní desku „disidentovi, spisovateli, poslednímu československému a prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi“, uvedl na svém webu polský Senát, jehož místopředseda se slavnosti zúčastnil. Pamětní desku odhalili k desátému výročí Havlovy smrti, které připadá na sobotu. Varšava 23:21 17. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V polské metropoli odhalili pamětní desku věnovanou Václavu Havlovi | Foto: Senat Rzeczypospolitej Polskiej | Zdroj: ČTK

„Měl jsem příležitost hovořit s Havlem oficiálně, ale i napůl soukromě a zaujala mě jeho bezprostřednost. To, že je velmi moudrý člověk, jsem se dozvěděl, když jsem četl to, co napsal. To, že byl nesmírně odvážný, jsem věděl, protože jsem sledoval to, co se dělo s Havlem a Chartou 77. Působit takto v Československu a organizovat druhé lidi vyžadovalo větší odvahu než tady v Polsku. Ale nevěděl jsem, že je tak vřelý, milý a sympatický, dá se říci normální člověk. Takový obraz mám v očích dodnes,“ řekl během slavnosti místopředseda Senátu Bogdan Borusewicz, který sám v komunistickém Polsku působil v disentu a patřil k zakladatelům protikomunistického hnutí Solidarita.

Václav Havel byl až nepochopitelně slušný, v přímé volbě prezidenta by neuspěl, míní Špaček Číst článek

Podstavec s pamětní deskou se nachází v parčíku Václava Havla na křižovatce u českého velvyslanectví v polské metropoli. Na desce je Havlův výrok: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. Desku odhalili český velvyslanec Jakub Dürr a zástupce primátora Tomasz Bratek.

„Z oken českého velvyslanectví ve Varšavě je vidět, jak si v Havlově parčíku turisté dělají snímky. Teď to budou moci dělat u tabule, připomínající českého prezidenta,“ napsal městský portál.

Polská tisková agentura PAP citovala velvyslancova slova o aktuálnosti odkazu zesnulého prezidenta a o tom, že Havel se nebál konfliktu s režimem, ačkoli mu hrozilo vězení. Havel riskoval vlastní život, stál za svými názory a získal si tak důvěru lidí. Dodnes inspiruje i tím, že se odvolával na to, co je v lidech dobré, lepší – a nepochybně by tak podle Dürra činil i v dnešních časech silně rozdělené společnosti.

Polsko-české vazby

Bratek zase poukázal na podobnost osudů polského a českého národa v dějinách, ve kterých Havel začal psát úplně novou kapitolu. „Osobně si ho pamatuji jako svého hrdinu, jednoho z mnoha hrdinů, díky kterým jsme v Evropské unii a NATO,“ zdůraznil zástupce primátora.

Havel je jednou z největších postav novodobých dějin Česka a Československa. Intelektuál, který nejprve komunismus kritizoval a později jej dokázal ve své vlasti svrhnout, myslitel, který měl odvahu stanout v čele státu, napsala agentura PAP.