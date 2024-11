Začala potravinová sbírka. Kromě jídla mohou lidé darovat i drogerii, léky nebo kojeneckou výživu

Lidé v celé zemi můžou začít přispívat do sbírky potravinových bank - a to nákupem potravin nebo drogerie. Akce začala v sobotu v 8 hodin ráno a potrvá do šesté hodiny večerní. Do podzimní potravinové sbírky se zapojilo 2250 obchodů a 5000 dobrovolníků Praha 9:21 23. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potravinové banky doporučují, aby lidé kupovali hlavně trvanlivé potraviny (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V praxi to vypadá tak, že lidé za vlastní peníze nakoupí zboží, které ještě v obchodě předají dobrovolníkům. Ty letos poznáte podle zelených zástěr. A dobrovolníci pak vybrané zboží odvezou do potravinových bank, odkud zboží poputuje k těm, kteří ho potřebují. Do sbírky se zapojily obchody po celé republice - a kromě nich taky několik e-shopů.

„Kde a jak darovat zjistí lidé jednoduše na našich stránkách sbirkapotravin.cz. Je tam interaktivní mapa, na které si najdete obchod ve svém regionu nebo městě. Další možnost, jak darovat, bude i online. Až do 3. prosince je v šesti obchodech možno nakoupit balíčky potravin, které jsou následně odvezeny do našich skladů,“ vysvětluje předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček.

Trvanlivé potraviny

Potravinové banky doporučují, aby lidé kupovali hlavně trvanlivé potraviny, jako jsou třeba konzervy, olej, rýže, luštěniny nebo těstoviny. Vybrat můžete ale třeba i trvanlivé mléko. Důležité je, aby se jídlo rychle nezkazilo. Nedostatkovým zbožím je taky dětská výživa a příkrmy.

Kromě jídla je potřeba i drogerie. Koupit můžete třeba šampony, prací prášky nebo menstruační potřeby. Pomůže taky dětská hygiena, jako jsou krémy, plenky nebo kojenecký olej.

Potravinové banky poskytnou pomoc lidem v tísni. Nejvíce ji potřebují rodiče samoživitelé a osamělí důchodci.

„Máme dvě skupiny potřebných, které jsou úplně nejsilnější. Jsou to osamělí senioři, vdovy či vdovci. Když si představíte náklady na bydlení a energie například v Praze, tak pochopíte, že za jeden důchod to nelze pokrýt a ještě mít na jídlo. Druhou skupinou jsou samoživitelky a samoživitelé. Ted nám přibývá mužů, kteří mají třeba dvě malé děti a nemohou chodit do práce,“ popisuje předsedkyně potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj Věra Doušová.

Dodává ale, že potravinové banky pomáhají i lidem, kteří se dostali do krátkodobé nouze a potřebují překlenout náročné období.