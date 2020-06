Velký boom minipivovarů v Česku podle odborníků přeruší koronakrize. Horší to ale mají větší výrobci

Desítky malých pivovarů ročně vznikaly v předchozích letech v Česku. Jejich obliba rostla a investice do vaření piva znamenala téměř jistý zisk. V konkurenci velkých výrobců nabízely řemeslné pivovary často originální chutě, za jejich pivo byli navíc lidé ochotni zaplatit víc než za produkty velkých značek. Po pandemii koronaviru jich ale zřejmě ubyde. Praha 16:27 23. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desítky malých pivovarů ročně vznikaly v předchozích letech v Česku. Jejich obliba rostla a investice do vaření piva znamenala téměř jistý zisk (ilustrační foto) | Foto: Alexej Maximov | Zdroj: Český rozhlas

Pavel Palouš vaří pivo už šest let. A jako sládek vymyslel a uvařil desítky nových piv - třeba na podzim přidává kvůli chuti šípek, teď v létě naopak ovoce, například černý rybíz. A většinou se mu dařilo trefit chuť hned na první pokus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Koronavirus zpomalí rozvoj minipivovarů v Česku. Více si přečtěte v reportáži Barbory Kladivové

„Někdy je to na poprvé, někdy se to člověku prostě sejde, že sbírá informace, chutná piva. To je proces, který může trvat měsíc, ale i půlroku, rok u něčeho a potom první pivo může vyjít, nebo se pak jednou dvakrát ladí, ale většinou už člověk ví,“ popsal Radiožurnálu.

A právě malé pivovary zažily v minulých letech obrovský boom - přibývalo jich až 50 ročně. Podle Tomáše Maiera z České zemědělské univerzity ale koronakrize v Česku další růst odvětví trochu zbrzdí. A to navzdory tomu, že například ekonomická krize v letech 2008 a 2009 naopak jejich rychlý rozvoj odstartovala.

„Myslím si, že krize se minipivovarů dotkne minimálně, opět nějaký menší pokles tady asi bude - je to přece jen jiná situace -. Ale pokles zaznamená více segment velkých průmyslových pivovarů,“ odhaduje Maier.

České pivo dobývá puritánský Utah. Ležák tam od dob zakladatele vaří tradičním způsobem Číst článek

S tím souhlasí taky Aleš Dvořák, obchodní sládek Budějovického Budvaru, tedy velkého výrobce, který s těmi menšími spolupracuje. Podle Dvořáka skončí ty, které na tom byly už před koronakrizí špatně a měly ekonomické problémy. Ty kvalitní naopak přežijí. A dodává, že novým trendem a taky největším lákadlem pro zákazníky jsou neobvyklé chutě piva.

„Teď si myslím, že jsou trendy vymyslet co nejšílenější pivo. Ve smyslu udělat nějakou novinku, senzaci, pivo se zajímavou chutí, vymýšlet nový pivní styly a takový hračky,“ popisuje Dvořák.

V současné době je v Česku asi 500 minipivovarů - podle mezinárodních srovnání se tak dostáváme do čela žebříčku v přepočtu pivovarů na obyvatele. Češi dlouhodobě patří mezi největší konzumenty piva na světě. Ročně připadá na jednoho člověka přes 140 litrů piva.