Britská královská rodina je velmi zábavná, plná afér a skandálů, což má veřejnost ráda, popisuje historik

Královna Alžběta II. usedla na trůn před 70 lety. Jedna z vůbec nejdéle vládnoucích panovnic představuje pro mnohé symbol koruny a monarchie. V Evropě leží ale i další království, knížectví nebo velkovévodství. Je jejich fungování a význam srovnatelný se Spojeným královstvím? Londýn 23:09 5. června 2022

Velká Británie vyhlásila státní svátek, prodloužila otevírací hodiny barů a restaurací a připravila velkolepou vojenskou podívanou a tisíce dalších akcí. Samotná královna se jich kvůli zdravotním potížím zúčastnila jen na pár minut, když se objevila na balkóně Buckinghamského paláce.

Alžbětě II. zbývají necelé tři roky k tomu, aby se stala vůbec nejdéle vládnoucím panovníkem v historii.

Žádná jiná evropská monarchie se netěší takovému zájmu, jako právě příslušníci britské koruny. Podle historika Martina Kováře to má hned několik důvodů.

„Jednak je to obrovský stát, už to není supervelmoc, ale je to stále pátá největší ekonomika na světě. Je to spojené i s intelektuální invazí ostrovů do světa. To je Sherlock Holmes, Agatha Christie, Hercule Poirot, Beatles, Sex Pistols nebo Queen... A to všechno poutá pozornost k zemi, v jejíž čele stojí už 70 let stejná královna.“

„Zároveň je královská rodina velmi zábavná, plná afér a skandálů, což má veřejnost ráda. A v neposlední řadě je to obrovská marketingová značka, která samozřejmě vydělává spoustu peněz.“

Británie je unikát

Kovář tvrdí, že žádná jiná monarchie v Evropě se tomu nepodobá. Třeba skandinávští panovníci jsou oproti tomu mnohem civilnější.

„Takový švédský král Karel XVI. Gustav vládne od roku 1975, to přece není vůbec krátká doba, ale v těchto zemích to skutečně není takový byznys a ani náznakem se tam nebuduje královský kult. Severské monarchie nejsou pompézní, nejsou okázalé, vůbec si na taková gesta nepotrpí. Britská monarchie je třeba bytostně svázána s britskou armádou, což ve Skandinávii neexistuje.“

Jaké jsou osudy dalších evropských panovníků? Zavrhli Španělé svého krále neprávem? A jakým panovníkem je francouzský prezident Emmanuel Macron? Odpovědi se dozvíte v audiozáznamu pořadu Pavlíny Nečáskové.