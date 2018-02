Jak cestovat s cukrovkou? 'Dejte si inzulín do dvou zavazadel, kdyby vás okradli,' radí diabetolog

Můžou lidé s cukrovkou cestovat bez omezení po světě, nebo jsou jim některá místa zapovězená? Podle oslovených diabetologů je cestování možné, pacienti ale musí dodržovat správný režim a vzít si s sebou dostatek léků. Jak cukrovka ovlivňuje pacienty na cestách a jaká rizika jim hrozí? Praha 18:27 25. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Steven Lewis | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Devětadvacetiletý Lukáš z Prahy má cukrovku diagnostikovanou od třinácti let. Nejprve se léčil inzulínovými pery, v osmnácti se rozhodl pro inzulínovou pumpu.

„Pumpa vlastně funguje tak, že by měla simulovat funkci zdravé slinivky, neustále vypouští inzulín do těla. Tomu se říká bazální dávka a vždycky před jídlem si člověk dá dávku navíc k tomu jídlu, tak zvaný bolus,“ vysvětluje Radiožurnálu.

Říká, že je pro něj tento typ léčby pohodlnější. Na nemoc si prý zvykl a upravil jí svůj životní styl. „Každý diabetik je tak trochu matematik, protože musí počítat sacharidy v jídle, aby odhadl přesně tu dávku. Takže to je taková trojčlenka mezi inzulínem, jídlem a nějakou pohybovou aktivitou,“ dodává Lukáš.

Celé vybavení s sebou

S cukrovkou se nebojí ani cestovat. Podíval se do řady evropských zemí a navštívil i Ameriku.

„Beru s sebou vždy samozřejmě pumpu, veškerý spotřební materiál - to znamená infuzní sety, které se zavádí pod kůži, několik náhradních balení i něco navíc, kdyby se něco stalo. Beru si s sebou jednorázové jehly, kdyby náhodou pumpa přestala fungovat, ztratil jsem ji nebo mi ji ukradli. Samozřejmě balení inzulínu, glukometr na měření glykémie, náhradní měřící testovací proužky,“ vyjmenovává Lukáš seznam věcí.

Diabetolog z pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Michal Anděl říká, že lidem s cukrovkou cestování nijak neublíží, ale musí dodržovat podobný režim, jako mají doma.

Profesor Anděl dodává, že před tím, než pacienti vyrazí do zahraničí, je dobré se s lékařem poradit, jak se v dané zemi chovat. A doporučuje také, aby lidé necestovali sami a před cestou si udělali seznam všeho, co k léčbě potřebují. Počítat podle něj musí také s nečekanými událostmi.

„Měl by být například připraven na to, že bude okraden. Když bude okraden o peníze nebo pas, tak to není tak hrozné, jako když bude okraden o inzulín. Čili doporučujeme, aby si pacient, který se dostává do trochu rizikovějšího prostředí, dal inzulín přinejmenším na dvě místa ve svých zavazadlech. A aby měl jedno zavazadlo s inzulínem a druhé zavazadlo také s inzulínem.“

Informační průkazku s sebou

Michal Anděl dodává, že každý diabetik by s sebou měl mít také průkazku, kde bude popsáno, jakou má dávku inzulínu a u koho se léčí.

Lékařka z pražského centra cestovní medicíny Ilona Kochová dodává, že je dobré navštívit i odborníky na cestovní medicínu. Do exotických míst se u všech cestovatelů doporučuje mít očkování proti oběma typům žloutenky, břišnímu tyfu a tetanu. U diabetiků se doporučuje ještě očkování proti chřipce a pneumokokovým nákazám. Jaké další vakcíny lidé potřebují, jim poradí v centrech cestovní medicíny.

Kochová dodává, že diabetici očkování vesměs snáší stejně jako zdraví lidé. „Kompenzovaný diabetik se - ve srovnání se zdravými lidmi- nemusí po očkování obávat větších nežádoucích reakcí. Není problém aplikovat diabetikům mrtvé vakcíny. U živých oslabených vakcín, jako je například vakcína proti žluté zimnici, doporučujeme nejprve zkonzultovat očkování s ošetřujícím lékařem a s odborníkem na cestovní medicínu,“ podotýká pro Radiožurnál.

Vysvětluje také, že diabetici jsou náchylnější na infekční onemocnění, a proto by na to měli při dovolené myslet. „Nedoporučuje se – ani dlouhodobě – vystavovat slunečnímu záření, doporučujeme dodržovat pitný režim. Nedoporučujeme chodit naboso nebo hladit a krmit zvířata, aby nedošlo k nějakému zranění. Měl by si s sebou vzít repelent proti hmyzu, protože každé štípnutí se může u diabetiků snadno zanítit. Dále je dobré mít s sebou opalovací krém s vysokým ochranným faktorem,“ upozorňuje Kochová.

Na cesty je podle lékařů dobré se také pojistit. Diabetici by se měli informovat o tom, jaké zdravotní náklady jsou v rámci pojištění hrazené. Většina pojišťoven ale uvádí, že lidem s cukrovkou stačí klasické cestovní pojištění.