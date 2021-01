Pacienti po transplantaci by měli být co nejdřív očkováni proti covidu. Patří mezi nejohroženější

Vakcínu proti koronaviru by měli podle lékařů dostat mezi prvními lidé s transplantovanými orgány. Doporučuje to pražský Institut klinické a experimentální medicíny. Odborníci z IKEMu varují, že rizika spojená s covidem jsou pro tuto skupinu obzvlášť vysoká. Doporučují taky, aby se co nejdřív nechali očkovat i pacienti, kteří na transplantaci teprve čekají. Praha 9:41 14. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řetězová transplantace ledvin | Foto: IKEM, Jan Šenkýř

„Všichni pacienti, kteří užívají imunosupresi, léky proti odhojení, jsou ve vysokém riziku dalších infekčních komplikací a právě i onemocnění covid-19,“ řekl Radiožurnálu přednosta Transplantcentra pražského IKEMu profesor Ondřej Viklický.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pacienti s transplantovanými orgány by měli podle lékařů co nejdřív dostat vakcínu proti koronaviru. Více si poslechněte v reportáži Vojtěcha Kovala

Dosavadní data podle něj ukazují, že přípravky proti covidu-19 neznamenají pro pacienty po transplantaci riziko, že by se hůře hojili. „Riziko odhojení bylo vždycky stejné ve skupinách, které dostaly vakcínu a které dostaly placebo. Mluvíme o teoretickém riziku proti jasnému riziku onemocnění,“ doplnil Viklický.

„Když onemocní pacient po transplantaci solidního orgánu, tak je o 30 procent zvýšené riziko smrti nebo umělé plicní ventilace,“ vypočítává tato rizika přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol a zároveň předseda Společnosti pro orgánové transplantace profesor Robert Lischke.

Do první skupiny na očkování proti koronaviru přibylo 210 000 lidí, patří tam i vězeňská služba Číst článek

V Motole už proto naočkovali na 50 pacientů po transplantaci plic. Mezi prvními z nich byla na konci prosince i jednadvacetiletá Kateřina z Českého Brodu. Plíce jí lékaři transplantovali před necelými pěti lety.

A možnosti dostat vakcínu okamžitě využila. „Vůbec jsem neváhala. V sobotu mi transplantační tým poslal SMS, že je možnost, a musím říct, že jsem byla mezi prvními,“ popsala tehdy Radiožurnálu.

Na 300 pacientů

„Každým dnem proběhne další vlna, takže v podstatě doufáme, že budeme poměrně rychle hotoví a tuhle relativně malou skupinu, ale velmi, velmi ohrožených pacientů proočkujeme,“ říká profesor Lischke.

‚Byla by velká škoda, kdyby se něco vyhodilo.‘ Některé nemocnice očkují i příbuzné mimo hlavní pořadníky Číst článek

Celkem jsou těchto pacientů v Česku necelé tři stovky. „Jednak to jsou pacienti, kteří mají velmi vysokou míru imunosupresivní terapie, takže imunitní systém je skutečně extrémně utlumen. Druhá věc je, že standardně naši pacienti bojují se všemi možnými respiračními infekcemi,“ doplnil.

Po samotné transplantaci lékaři doporučují s očkováním počkat zhruba tři měsíce. Imunosupresivní léčba, kterou pacienti po zákroku podstupují, totiž může snižovat účinek vakcíny. „Ale je velký předpoklad, že pokud by pacient covid-19 onemocněl po transplantaci a byl by očkován, tak ten průběh bude mírný, protože nějaká imunita tam nepochybně na úrovni buněčného orgánu prostě bude,“ říká Lischke.

Profesoři Lischke a Viklický se pak shodují, že co nejdřív by se měli nechat očkovat i lidé, kteří jsou na čekací listině na transplantaci. „Na čekacích listinách nemají imunosupresi. Existuje dobrá pravděpodobnost, že vytvoří značnou míru obrany, že imunita se u nich vytvoří. A je to hlavně proto, aby byli připraveni na transplantaci s už nastartovanou imunitou proti konkrétním patogenům,“ uzavírá profesor Viklický.