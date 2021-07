Varianta delta se projevuje jako rýma, ztráta čichu a chuti. Vědci zachytili další variantu delta plus

Každý den zdravotníci celosvětově naočkují více než 40 milionů dávek vakcín proti covidu-19. Koronavirus ale stále hledá nové cesty, jak pronikat do lidských buněk. Teď se to daří variantě delta, která byla poprvé rozpoznána v Indii. Varianta navíc dál mutuje. Praha 19:50 4. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle odborníků je přitom teď třeba nutno sekvenovat a provádět takzvané diskriminační PCR testy. Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

Delta se šíří výrazně rychleji, asi o 50 procent oproti variantě alfa, dříve známé jako britská. Zatím jde dokonce o nejinfekčnější ze všech známých variant.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si další díl seriálu Koronafokus

Delta byla potvrzena ve zhruba 90 zemích světa, a to včetně Česka. Vakcíny jsou proti ní o něco míň účinné, ale v největším riziku jsou lidé, kteří nejsou očkováni.

Molekulární biolog Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd na základě vývoje v Británii, kde už je delta zcela dominantní a roste kvůli ní počet nakažených i riziko hospitalizace, odhaduje, že do konce léta zřejmě tato varianta převládne v celé Evropě.

„Doufejme, že už to množství naočkovaných nebo těch, kteří nemoc prodělali, bude dostatečně velké, aby postupný nárůst, kterému se nevyhneme, neměl dopad na hospitalizace a hlavně na úmrtí. Teď vyšla statistika, ze které je jasné, že ve Spojených státech už umírají výhradně nenaočkovaní lidé,“ řekl Paček Českému rozhlasu Plus.

Změnily se i příznaky

Infekce mutací delta vykazuje trochu jiné příznaky nemoci.

Ze studie britských lékařů z King's College London, kteří mapují příznaky pomocí mobilní aplikace s miliony dobrovolníků, vyplývá, že ztráta čichu a chuti už nepatří mezi nejobvyklejší příznaky. Častější je rýma a symptomy lehce zaměnitelné s běžným nachlazením.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) eviduje několik desítek případů delta varianty i u nás. Ale vzhledem k omezené sekvenaci v minulých měsících chybí přesný obrázek o jejím výskytu.

Podle odborníků je přitom teď třeba nutno sekvenovat a provádět takzvané diskriminační PCR testy, trasovat kontakty a včas podchytit lokální ohniska. Jinak může hrozit nárůst nakažených. A s tím i zpřísnění opatření či omezení cest do zahraničí.

„Cestování pro naše občany může být třeba na konci prázdnin obtížnější. Když se tady varianta delta v červenci trochu rozjede.“ Jan Pačes

„Cestování pro naše občany může být třeba na konci prázdnin obtížnější, to už by se mohlo stát. Když se to tady v červenci trochu rozjede, tak v srpnu možná už začnou být někteří opatrní,“ míní Pačes.

Šíření delty už teď řeší řada států. Například Portugalsko oznámilo, že v zemi je tato nebezpečnější varianta už dominantní, a nařídilo povinnou karanténu pro všechny neočkované britské turisty.

Cesty Britů omezilo i Španělsko, Německo omezuje cesty z Portugalska a Ruska, kde se nová varianta také šíří. Podobně převládá tato mutace v USA či Indonésii. Dvoutýdenní lockdown vyhlásili už i v australském Sydney.

Konvalinka: Zvorali jsme to, delta mutace je tu dřív, než by měla. Potřebovali jsme čas na očkování Číst článek

Delta plus

Vědci navíc zachytili ještě obávanější delta plus variantu, což je lehce pozměněná varianta delta poprvé rozpoznaná letos v dubnu.

„Má navíc mutaci, kterou jsme viděli u variant u beta a gama. Víme, že může navíc ovlivnit schopnost protilátek zneškodnit virus. Proto je tu obava, že by tento kmen viru mohl být ještě smrtelnější, protože by mohl být odolnější vůči lékům a vakcínám,“ vysvětluje hlavní vědecká pracovnice Světové zdravotnické organizace (WHO) Soumya Swaminathanová.

„Dobrá zpráva ale je, že zatím bylo na světě objeveno jen velmi málo případů.“

Doporučuje proto sekvenování. „Potřebujeme také více studií, které objasní, jak přesně se delta s dodatečnou mutací liší. Na tom teď pracujeme,“ dodala.

Delta plus byla zatím identifikována v nejméně 11 zemích včetně Indie, USA, Británie, Portugalska, Polska nebo Ruska.