Předejít alergii na arašídy by mělo být možné. Stačilo by je včas zařadit do jídelníčku kojence

Podle lékařů se specializací na alergologii z londýnské King's College by se tímto opatřením jen ve Spojeném Království snížil počet život ohrožujících alergických reakcí o deset tisíc případů za rok.

Autoři studie, kterou zveřejnil britský National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), tvrdí, že za rostoucí případy silných alergií na arašídy mezi lidmi může i to, že se rodiče tyto plodiny obvykle obávají svým dětem podávat.

U dětí, které trpí ekzémy, doporučují lékaři začít s podáváním arašídů už ve čtyřech měsících, protože jsou k rozvoji alergie náchylnější. U dětí bez ekzémů pak má stačit až v šesti měsících.

„Předejdete naprosté většině případů alergie na arašídy, ale v těch případech, kdy jí nejste schopni zabránit, můžete alergii u dětí identifikovat dříve, kdy je její léčba mnohem snazší. Jakmile se začne ve věku sedmi, osmi, devíti měsíců, už je to pozdě. Ale i když vám ujede vlak, děti s alergií na arašídy můžete léčit imunoterapií,“ uvedl Gideon Lack, profesor dětské alergologie na King's College, pro web The Guardian.

Podle vědců by dětem neměly být podávané celé arašídy, protože u nich hrozí riziko vdechnutí a udušení. Vhodné jsou ale výrobky z nich, jako jsou třeba arašídová másla nebo pufované arašídy, a to už od doby, co dokážou přijímat měkkou stravu.