9000 tun odpadu za tři týdny. Ostravská skládka se plní, její životnost se po povodních zkrátila o dva roky

Nespočetné hromady odpadu. To je jeden z následků nedávných ničivých povodní. V Ostravě přivezou nákladní auta na městskou skládku každý den desítky tun odpadu z vytopených oblastí. Množství věcí na vyhození je pětkrát větší než v běžné dny. Reportáž Ostrava 8:16 8. října 2024

Na váhu na vrátnici skládky v Ostravě-Hrušově postupně najíždí nákladní auta. Na korbách a v kontejnerech je změť neurčitého materiálu. Vidět je i celý zahradní bazén.

Poslechněte si celou reportáž Františka Kuči

„Největší číslo máme z pondělka 23. září, kdy tady bylo přivezeno během jednoho dne bezmála 1600 tun odpadu, přičemž normál je asi 300 tun za den,“ popisuje mluvčí městské odpadové společnosti OZO Ostrava Vladimíra Karasová.

Už od minulého týdne ale podle ní největší nápor na skládku postupně ustává. „Teď už se naváží povodňový odpad především z Ostravy-Přívozu a z Nové Vsi. Ten pokles je trvalý, takže v pátek jsme měli nějakých 600 tun za den,“ dodává.

V částech jako Přívoz nebo Nová Ves jsou odpadků stále stovky tun. Přesné číslo ale nikdo nezná.

„Někde jsem četl, když jsem byl malý kluk, že indiáni počítali jedna, dvě, pět a hodně. Tak tady je to opravdu hodně. A v této chvíli to samozřejmě evidujeme především na té skládce, kam se všechno vyváží. Přímo tady v Nové Vsi tuto přesnou informaci nemáme,“ popisuje starosta ostravské části Nová Ves Tomáš Lefner (STAN).

Devět tisíc tun odpadu

Stojíme mezi garážemi, kde ještě před týdnem byla voda. Teď je skoro před každou garáží velká hromada zničených věcí – pneumatiky, elektrospotřebiče, nábytek... Garáží je tady asi sedm set.

„Jednak je to něco, co měli lidé naskladněné, něco jsou přímo konstrukční materiály z těch garáží, takže to všechno se likviduje,“ popisuje Lefner a upozorňuje, že v některých místech se lidé kvůli odpadu ke svým garážím třeba vůbec nedostanou.

„Měli by být trošku ohleduplní, každý vyhodí svůj odpad před garáž nebo někde poblíž a sami vidíte, že tudy auta zkrátka aktuálně neprojedou. Je tedy třeba zachovávat nějaký průjezdný profil. Teď v podstatě ti na konci čekají na to, než se vyveze odpad, který je před nimi,“ dodává starosta.

Věci zničené vodou a obalené bahnem není možné třídit. „Bohužel lidé likvidují všechen svůj majetek, je to neskutečný objem. Tady vidím ekologickou škodu v tom, že jsme si vybudovali velkou třídicí linku, jedinou v České republice. Díky tomu jsme si mysleli, že jsme životnost skládky prodloužili o 50 let. Namísto toho jsme ji v horizontu týdne zkrátili o dva roky,“ dodává nezávislý náměstek ostravského primátora pro životní prostředí Aleš Boháš.

Jen za poslední tři týdny se na ostravskou skládku přivezlo asi devět tisíc tun odpadu.