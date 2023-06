Penam, Olma, Kostelecké uzeniny. Agrofert žaluje zemědělský fond, ukončil mu předjednané dotace

Ještě před podpisem dohody pozastavil Státní zemědělský intervenční fond 21 projektů Agrofertu. Bylo to v roce 2019, když se v Česku řešil unijní audit zkoumající střet zájmů tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO). Ani po čtyřech letech není jasné, zda dceřinky peníze dostanou. Vedení fondu žádosti letos na začátku roku ukončilo poté, co Evropská komise potvrdila, že Babiš porušoval legislativu. Jenže firmy kvůli tomu fond v březnu zažalovaly. Praha 5:00 1. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova Agrofertu v Praze 4. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dotčené společnosti se v dané věci obrátily na soud,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí zemědělského fondu Luďka Raimondová. Žádné další podrobnosti k soudním procesům ale nechtěla sdělit: „Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o probíhající soudní řízení, nebude fond další vývoj v současnosti komentovat.“

Sdílnější nebyl ani mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. „Probíhající řízení nekomentujeme,“ napsal pouze. Už dříve ale nevyloučil, že by se vedení koncernu touto cestou mohlo vydat, pokud by fond projekty skutečně ukončil.

Žaloby se týkají 21 projektů za zhruba 357 milionů korun, které zemědělský fond pozastavil kvůli auditu ke střetu zájmů už během roku 2019. O podporu žádala třeba mlékárenská společnost Olma, drůbežárna Vodňanské kuře, Kostelecké uzeniny, pekárna Penam a dalších dvanáct firem z holdingu Agrofert.

Žaloby nyní leží na Městském soudu v Praze, jak pro iROZHLAS.cz potvrdil jeho mluvčí Adam Wenig. Všechny stížnosti právníci Agrofertu podali ve druhé půlce března.

‚Nulová dotace‘

Vedení fondu vedle toho řeší dalších sedm projektů Agrofertu, u kterých už byla smlouva o dotaci podepsána. Ani jim ale nechce peníze vyplatit. Už od února proto rozesílá společnostem informaci o tom, že jim bude přidělena „nulová dotace“. Zatím podle mluvčí fondu oznámení dostalo šest z nich. „Zbývá tedy ještě vydání posledního oznámení o výši dotace,“ vysvětlila Raimondová.

I u těchto žádostí se bude moci Agrofert rozhodnutí bránit – do hry by mohlo vstoupit ministerstvo zemědělství. „Zde je možnost využít sporného řízení v rámci správního řádu, kde by v dané věci rozhodoval řídící orgán programu rozvoje venkova, tedy ministerstvo zemědělství,“ vysvětlil už dříve ředitel fondu Petr Dlouhý. I tato rozhodnutí by případně mohla skončit u soudu.

Dohromady se preventivní stopka ze strany zemědělského fondu v roce 2019 týkala 28 projektů za více než půl miliardy korun, které měly být 200 miliony dotovány z Evropské komise a zbytkem z národních zdrojů.

Že podle Bruselu jsou projekty z období Babišova vládního angažmá nezpůsobilé kvůli střetu zájmů, Evropská komise potvrdila loni v březnu. Následně Česku za chyby v zemědělských dotacích vystavila pokutu přesahující 80 milionů korun.

