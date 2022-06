Sankce 85 milionů: Brusel vystavil Česku pokutu za Babišův střet zájmů i chyby v zemědělských dotacích

Minulý pátek Evropská komise v tichosti zveřejnila dokument, ve kterém vystavila Česku „pokutu“ přesahující 85 milionů korun za chyby v zemědělských dotacích. Ta obsahuje i sankci za střet zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), jak pro iROZHLAS.cz potvrdila mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu. „U konkrétního projektu, který se týká střetu zájmů, se jedná o částku 31 tisíc eur, tedy asi 1,1 milionu korun,“ uvedla. Praha/Brusel 14:51 13. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš během pietního aktu před Českým rozhlasem. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Mohu potvrdit, že bylo zveřejněno prováděcí rozhodnutí komise k auditnímu šetření, které probíhalo od roku 2019. Prováděcí rozhodnutí informuje o vyloučení některých výdajů. Součástí vyloučených výdajů je poskytnutá dotace na projekt šetřený z důvodu střetu zájmů,“ uvedla pro iROZHLAS.cz vedoucí tiskového oddělení Státního zemědělského intervenčního fondu Luďka Raimondová.

Celkově se jedná podle ní jedná o zhruba 3,3 milionu eur, tedy více než 85 milionů korun. U konkrétního projektu, který se týká střetu zájmů, pak jde o částku 31 tisíc eur, v přepočtu tedy asi asi 1,1 milionu korun.

Pokuta je výsledkem auditu ke střetu zájmů Andreje Babiše (ANO), který v Česku proběhl na začátku roku 2019. Závěrečná zpráva k auditu dorazila českým úřadům už na konci března letošního roku, její český překlad pak dostali úředníci v pondělí 4. dubna. Úřady ale její závěry nezveřejnily s tím, že čekají právě na případné vystavení pokuty.

Rozhodnutí o finanční korekci by mohlo Česko zažalovat u Soudního dvora Evropské unie. Zemědělský fond by tento krok muselo udělat do dvou měsíců. „Fond zpracoval varianty dalšího možného postupu. Nyní očekává schválení konkrétní varianty, podle které bude dále postupovat,“ dodala k tomu Raimondová.

Na začátku letošního roku takto ministerstvo zemědělství zažalovalo Brusel kvůli pokutě ve výši 1,15 miliardy, kterou Evropská komise vystavila za téměř pět let staré chyby v rozdělování evropských dotací. Server iROZHLAS.cz o tom informoval ZDE.

To je rozdíl oproti první větvi auditu ke střetu zájmů, která řešila investiční dotace a jejíž závěry jsou známé už řadu měsíců. Ve druhém případě totiž Češi mají v ruce pouze závěrečnou zprávu, kterou není možné žalovat.

Pozastavené dotace

Kvůli auditu ke střetu zájmů zemědělský fond v minulosti pozastavil projekty dceřiných společností koncernu Agrofert za zhruba půl miliardy korun. Příspěvek z Evropské komise měl činit zhruba 200 milionů korun, zbytek pak měl jít z českých peněz.

Projekty jsou v různé stupni administrace. Většina z nich byla pozastavena ve fázi schvalování. Dva projekty už byly stvrzené smlouvou a u další pětice projektů pak fond dotace stopl až ve chvíli, kdy už mělo dojít k vyplacení ze státního rozpočtu.

Šéf hnutí ANO a expremiér Andrej Babiš od začátku střet zájmů odmítal. A stejně tak i koncern Agrofert, který kvůli zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů.

„O závěrečné zprávě jsme se dozvěděli z médií, nemáme k ní bližší informace. Jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu s právem České republiky a Evropské unie,“ uvedl v dubnu pro iROZHLAS.cz mluvčí Pavel Heřmanský.