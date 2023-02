Udženija: Funkci starostky opustím. Primátor Svoboda poslancem zůstane kvůli zákonům o Praze

Hlavní město Praha má po téměř pětiměsíčním povolebním vyjednávání nové vedení. Jak stabilní nová koalice bude? A dokáže se shodnout třeba na konkrétních změnách parkovacího systému nebo na podobě sociální a bytové politiky? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byla starostka Prahy 2 Alexandra Udženija z ODS, která se v nové městské radě stane náměstkyní primátora pro oblasti sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:05 18. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vy jste už v minulosti radní hlavního města byla, ve volebním období 2010-2014. Tehdy se vedení města dvakrát měnilo. Nejdříve jste vládli jako ODS se sociální demokracií, po roce jste vyměnili koaličního partnera, vládli jste spolu s TOP 09 a potom naopak TOP 09 vyměnila vás a vládla s podporou sociálních demokratů. Tehdy byl primátorem za ODS současný primátor Bohuslav Svoboda. Nevstupujete podruhé do stejné řeky? Nehrozí, že ani tentokrát koalice nevydrží celé volební období?

Budu hovořit zcela otevřeně. Jsem přesvědčená, že tehdy, když jsme nastoupili s panem docentem Svobodou v roce 2010, jsme si za rozpad koalic jako ODS mohli sami. Klub nebyl v souladu, netáhnul za jeden provaz. V tuto chvíli klub Spolu za jeden provaz táhne. Jsme opravdu dobrý tým, poznali jsme se, takže si myslím, že nesváry, na základě kterých se nám v minulosti koalice rozpadla, tam nebudou a nejsou.

Ptám se na to i proto, že vašeho primátora ve čtvrtek svými hlasy podpořila také část opozice, což nebývá úplně zvykem, a to zastupitelé za hnutí ANO. Berete to od nich jako vzkaz, že pokud byste měli problém se svými koaličními partnery, je hnutí ANO z opozice připraveno vám pomoci s jejich přehlasováním?

Ne, tak to rozhodně nebereme. Máme jasně napsanou koaliční smlouvu s koaličními mechanismy atd. Spíš to beru tak, že v tom bylo hnutí ANO konzistentní. Ono nabízelo už 15. prosince, kdy bylo poslední loňské zastupitelstvo, že podpoří jenom primátora Svobodu, aby se něco začalo v Praze dít, aby se odblokovala jednání. Tam víme, co se stalo, takže oni jenom tvrdí, že byli konzistentní a na volbu všech ostatních členů rady opustili sál.

Kumulace funkcí

Tématem, na které upozorňuje opoziční uskupení Praha Sobě, je souběh funkcí u pana primátora i některých dalších členů nové pražské rady. Praha Sobě ve čtvrtek zveřejnila diář pana primátora, do kterého zapsali povinnosti poslance, ordinační hodiny v jeho lékařské ordinaci a došli k tomu, že panu primátorovi zbývá na vedení Prahy z celého měsíce přibližně šest pracovních dnů. Opravdu si myslíte, že to je dostatečný čas?

Pan docent Svoboda jasně deklaroval, že opustí veškeré své funkce, že zůstane řadovým poslancem a primátorem. Řadovým poslancem zůstává hlavně z důvodu toho, že my jsme si jako koalice vytyčili 17 zákonů pro Prahu, které bychom chtěli a které by byly pro Prahu velmi prospěšné. V rámci svého působení v Poslanecké sněmovně a jako primátor – protože to je mnohem silnější pozice, než když jste jenom poslanec – se chce zasadit o to, aby byly tyto zákony přijaty. Jak vypadá diář, je jedna věc...

Pardon, to znamená, že počítáte s tím, že bude do Sněmovny chodit jenom na jednání, která budou o těch 17 zákonech, a jinak bude v Praze na radnici?

To se musíte zeptat jeho. Pan docent říkal, že bude pouze řadovým poslancem a opustí veškeré funkce, ať už je to předseda výboru, myslím, že byl ve správní radě VZP a dokonce říkal, že opustí právě i svojí praxi lékaře.

I vy máte souběh funkcí, jste nejenom náměstkyní primátora, ale také starostkou městské části Praha 2, části s padesáti tisíci obyvateli. V tomto týdnu jste uvedla, že na pozici starostky netrváte, ale že to není jen vaše věc, že se musíte poradit s kolegy z koalice na Praze 2. Předtím jste mluvila o tom, že uvidíte, jak to budete stíhat a která z těch funkcí vás bude víc naplňovat. Jak toto zvažování vypadá v tuto chvíli? Směřujete k nějakému rozhodnutí?

V tom, co jste četl, byla určitá nadsázka. Dlouhodobě jsem říkala, že zastávat obě funkce dlouhodobě – z mého pohledu a z toho, že chci mít i nějaký soukromý život, mám rodinu, děti – není možné.

Samozřejmě předpokládám, že opustím funkci starostky, jen se musím domluvit s kolegy na Praze 2 - kdy tak učiníme, komu předám svoji práci, svoji agendu, kdo bude budoucí starosta nebo starostka. Musíme se domluvit.

Městská část Praha 2 je stabilní městská část a já bych nechtěla nějakým unáhleným krokem ze dne na den tuto stabilitu ohrozit. To je jediný důvod, opravdu dlouhodobě neplánuji vykonávat obě funkce najednou.

Máte nějakou časovou představu, kdy by to mohlo být, aby to nebylo ze dne na den?

Zastupitelstvo máme za chvíli, pak máme jedno v dubnu a jedno v červnu a myslím si, že to je nejzazší termín, kdy funkci starostky opustím. Mám ještě na Praze 2 rozjeté dva projekty, které bych ráda dotáhla do konce, protože jsem je slíbila občanům Prahy 2.

Předpokládám, že jeden z nich je domov pro seniory s výhledem na Pražský hrad?

Ne, ten už běží a ten předávám: teď získáváme územní rozhodnutí, stavební povolení, takže to už je v běhu. Jsou to dva komunitní projekty, takže nebude trvat dlouho, aby se zrealizovaly.

Jeden projekt je s neziskovou organizací Breakfaststory, kdy chceme udělat v parku Folimanka takovou komunitní záležitost, co se týká potravin. Lidé si budou moci přijít potraviny vyměnit a dát si něco dobrého. A druhý je, že chci zorganizovat v Čechových sadech bleší trhy. Vím, že to může vypadat jako drobnost, ale také vím, že občané Prahy 2 se na tyto dvě akce velmi těší.

