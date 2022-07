Nový důkaz o Babišově spolupráci s StB soudce neřešil. Co stojí v rozsudku, který vrací spor na záčátek?

Na dvaceti stranách rekapituluje bratislavský krajský soud desetiletý spor expremiéra Andreje Babiše (ANO) o jeho evidenci ve svazcích StB. Před měsícem soud jeho žalobu zamítl. A Babiš tak zůstává dál agentem s krycím jménem Bureš. Co stojí v rozsudku? Jak se soud vypořádal s nejnovějším důkazem o Babišově spolupráci s StB? A o co bývalý český předseda vlády před soudem usiloval? Server iROZHLAS.cz má rozsudek k dispozici a prostudoval ho. Praha/Bratislava 5:00 22. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš na předvolebním mítinku v Čelákovicích. | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

„Již tři soudy včetně Nejvyššího soudu SR rozhodly, že jsem byl neoprávněně evidován v seznamech StB. Podle informací advokáta tento soud vůbec neposuzoval, zda jsem neoprávněně evidován jako agent StB. Rozhodoval totiž jen o tom, koho mají osoby, které jsou neoprávněně evidovány, žalovat.“

Rozsudky v Babišův prospěch? Babišovo tvrzení, že tři soudy rozhodly o neoprávněné evidenci, není zcela pravdivé. Dva rozsudky totiž zrušil Ústavní soud mimo jiné s tím, že svědci z řad bývalých příslušníků StB, kteří vypovídali v Babišův prospěch, nejsou důvěryhodní. Vedle toho konstatoval, že není možné kvůli neoprávněné evidenci žalovat Ústav paměti národa.

Takto před měsíce Babiš okomentoval rozhodnutí soudu, který jeho žalobu podle očekávání zamítl. Ke Krajskému soudu v Bratislavě se spor vrátil z Ústavního soudu. A senát, který o žalobě rozhodoval, by se měl řídit rozhodnutím vyššího soudu.

Babiš, který aktuálně objíždí Česko v obytném voze a který by mohl kandidovat na prezidenta, má částečně pravdu. Krajský soud v Bratislavě skutečně neřešil jeho evidenci ve svazcích StB, ale pouze to, koho měl zažalovat.

„Odvolací soud konstatuje, že pasivně věcně legitimovaným subjektem (žalovaným, pozn. red.) ve sporu osob, které se domáhají určení, že jsou neoprávněně evidovány v registračních protokolech bývalé Státní bezpečnosti, je Slovenská republika, jejímž jménem jako orgán státu jedná Ministerstvo vnitra Slovenské republiky.“

Takto v úplném závěru rozsudku uzavřel předseda senátu Juraj Považan desetiletý spor, který Babiš vede se slovenskými soudy. Zjednodušeně tak řekl to, co už dříve konstatoval Ústavní soud, že žalovat expremiér neměl Ústav paměti národa, ale slovenské ministerstvo vnitra.

A Babiš už avizoval, že spor nekončí. Proti evidenci ve svazcích StB se plánuje dál bránit. Má možnost podat dovolání k Nejvyššímu soudu, ten by ale řešil pouze to, jaký úřad má Babiš žalovat. Druhou variantou je podat úplně novou žalobu proti slovenskému resortu vnitra. A spor by tak začal od začátku.

Nový důkaz

Bratislavský krajský soud se nezabýval ani nejnovějším důkazem, který předložil Ústav paměti národa. V prosinci 2020 poslal ústav na soud nově objevené dokumenty. Konkrétně statistickou kartu, kterou StB zavedla pro Babiše jako svého agenta. Na tento nový střípek v celém příběhu upozornil už loni server SeznamZpravy.cz.

Soud zamítl Babišovu žalobu ohledně jeho evidence u StB. Obrátit se může na ministerstvo Číst článek

Statistickou kartu používala StB pro evidenci svých spolupracovníků. Dokument, který ústav nalezl při třídění kartoték, předkládali příslušníci tajné policie při zakládání svazku. Obsahuje základní údaje o konkrétních spolupracovnících StB a to včetně data registrace či přerušení spolupráce, nebo podpis příslušníka evidenčního oddělení.

Babiš prostřednictvím svých advokátů ale i tento nový doklad, že je evidovaný jako spolupracovník StB oprávněně, odmítl.

„Obsah předložených záznamů ale nijak nevyvrací námitku žalobce, že agenturní svazek, přestože existoval, není věrohodný, jelikož byl vytvořen fiktivně. Předložené kartoteční záznamy rovněž prokazují, že existují i ​​obvyklé záznamy v pomocné evidenci, avšak o fiktivně vytvořeném agenturním svazku,“ popisuje vyjádření advokátů rozsudek.

Soudce Považan ale v rozsudku nové dokumenty neposuzoval a více se k ním už nevyjádřil. To bude úkol jiného bratislavského soudu, pokud Babiš skutečně novou žalobu podá.

Časová osa Září 2012: Současný premiér Andrej Babiš (ANO) podává žalobu na slovenský Ústav paměti národa, který svazky po StB spravuje.

Současný premiér Andrej Babiš (ANO) podává žalobu na slovenský Ústav paměti národa, který svazky po StB spravuje. Červen 2014: Okresní soud v Bratislavě rozhodl, že je Babiš v záznamech komunistické tajné policie jako agent veden neoprávněně.

Okresní soud v Bratislavě rozhodl, že je Babiš v záznamech komunistické tajné policie jako agent veden neoprávněně. Červen 2015: Bratislavský krajský soud potvrdil rozhodnutí první instance.

Bratislavský krajský soud potvrdil rozhodnutí první instance. Leden 2017: Ústav paměti národa podal dovolání ke slovenskému Nejvyššího soudu, který ho odmítl.

Ústav paměti národa podal dovolání ke slovenskému Nejvyššího soudu, který ho odmítl. Říjen 2017: Ústav paměti národa podal stížnost k Ústavnímu soudu. Ten předchozí rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. Žalovanou stranou neměl být podle soudu Ústav paměti národa, zároveň zpochybnil věrohodnost výpovědí bývalých příslušníků StB.

Ústav paměti národa podal stížnost k Ústavnímu soudu. Ten předchozí rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. Žalovanou stranou neměl být podle soudu Ústav paměti národa, zároveň zpochybnil věrohodnost výpovědí bývalých příslušníků StB. Leden 2018: Krajský soud v Bratislav v obnoveném líčení Babišovu žalobu zamítl. Neurčil však, na jakou instituci by se měl nově obrátit.

Krajský soud v Bratislav v obnoveném líčení Babišovu žalobu zamítl. Neurčil však, na jakou instituci by se měl nově obrátit. Květen 2018 : Babiš podal dovolání k Nejvyššímu soudu, ten podnět odmítl.

: Babiš podal dovolání k Nejvyššímu soudu, ten podnět odmítl. Prosinec 2018: Kvůli sporu o evidenci ve svazcích StB Babiš podal také stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, ten ji ale odmítl.

Kvůli sporu o evidenci ve svazcích StB Babiš podal také stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, ten ji ale odmítl. Listopad 2019: Babiš se znovu obrátil na slovenský Ústavní soud. Tentokrát mu dal zčásti za pravdu. Podle soudu bylo porušeno právo na spravedlivý proces, když se neurčilo, koho přesně má tedy český premiér žalovat.

Babiš se znovu obrátil na slovenský Ústavní soud. Tentokrát mu dal zčásti za pravdu. Podle soudu bylo porušeno právo na spravedlivý proces, když se neurčilo, koho přesně má tedy český premiér žalovat. Prosinec 2019: Spor se vrátil ke Krajskému soudu v Bratislavě.

Spor se vrátil ke Krajskému soudu v Bratislavě. Červen 2020: Původní lhůta pro vyjádření jednotlivých stran, posunuto kvůli pandemii koronaviru.

Původní lhůta pro vyjádření jednotlivých stran, posunuto kvůli pandemii koronaviru. Prosinec 2020: Ústav paměti národa posílá na soud nový důkaz, upozornily Seznam Zprávy, jde o statistickou kartu agenta Bureše.

Ústav paměti národa posílá na soud nový důkaz, upozornily Seznam Zprávy, jde o statistickou kartu agenta Bureše. Prosinec 2021: Bratislavský krajský soud ruší líčení. O odročení požádal Babišův advokát.

Bratislavský krajský soud ruší líčení. O odročení požádal Babišův advokát. Červen 2022: Krajský soud v Bratislavě Babišovu žalobu zamítá a potvrzuje, že bývalý premiér podle něj neměl zažalovat Ústav paměti národa, ale slovenské ministerstvo vnitra.

Zpět k první instanci

Babišovi advokáti se na soud obrátili naposledy na konci letošního května. Tedy zhruba jen měsíc před tím, než verdikt padl. Co požadovali? Aby soud vrátil případ zpět k první instanci, tedy k jednomu z okrskových soudů v Bratislavě.

Skončí desetiletý spor o ‚agenta Bureše‘? Podívejte se, o co v něm jde Číst článek

„Pokud by odvolací soud měl za to, že pasivně věcně legitimovaným subjektem je někdo jiný než žalovaný (…), se jako ústavně konformní řešení jeví zrušení rozsudku soudu první instance a vrácení věci k dalšímu řízení tomuto soudu,“ popsal požadavek advokátů soudce v rozsudku.

Právě u soudu první instance by totiž bylo možné změnit žalovaného - tedy místo Ústavu paměti národa zažalovat ministerstvo vnitra. Babiš by tak nemusel podávat novou žalobu a proces by se tak urychlil, jak upozornily SeznamZprávy.cz.

Jenže soudce tomuto návrhu nevyhověl. „V soudní věci není naplněn žádný z taxativně vymezených důvodů pro zrušení napadeného rozsudku soudu první instance,“ napsal v rozsudku.

Pokud tak Babiš bude chtít, jak avizoval, dál soudně proti evidenci ve svazcích StB bojovat, bude muset podat novou žalobu proti ministerstvu vnitru. Zda už tak učinil, se server iROZHLAS.cz snažil zjistit u jeho advokáta Vojtěcha Agnera. Ten na dotaz zaslaný prostřednictvím e-mailu neodpověděl.

Plakát s Andrejem Babišem jako agentem StB | Foto: Adolf Horsinka | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Podle tiskového odboru slovenského ministerstva vnitra ale novou žalobu Babišovi advokáti ještě nepodali. „Odbor právních služeb ministerstva vnitra aktuálně neregistruje žádné podání od zmiňované osoby,“ uvedl.

Dovolání k Nejvyššímu soudu, na který se může nyní Babiš také obrátit, také neproběhlo. „Poslední rozhodnutí je ze dne 31. 5. 2018, kdy Nejvyšší soud jako odvolací soud dovolání Andreje Babiše odmítl,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí soudu Alexandra Važanová.

Archivní dokumenty tvrdí, že Babiš se v roce 1980 stal takzvaným důvěrníkem StB a že ho o dva roky později ke spolupráci s tajnou policií coby agenta s krycím jménem Bureš získal nadporučík StB Július Šuman. Ten ale u okresního soudu prohlásil, že tato informace není pravdivá a že Babiš k StB naverbován nebyl.

U soudu vypovídali i další někdejší příslušníci StB. Před pěti lety ale ústavní soud uvedl, že zmínění svědkové měli být zproštěni mlčenlivosti již v líčení před okresním soudem. Soud také zpochybnil věrohodnost bývalých příslušníků StB coby svědků.