Exprimátor tvrdí, že Babiš na Baťův památník nic nedal. Premiér trvá na tom, že oprava je jeho zásluha

Kdo se zasadil o opravu Památníku Tomáše Bati ve Zlíně? Premiér Andrej Babiš (ANO) tvrdí, že bez jeho pomoci ještě jako ministra financí by k opravám nikdy nedošlo. Bývalý primátor Zlína Miroslav Adámek (za STAN) má názor opačný a nynější předseda vlády se podle něj jen chlubí cizími úspěchy. Vzkazy, ve kterých se vzájemně nařkli ze lhaní, si vyměnili prostřednictvím sociálních sítí. Zlín/Praha 14:59 20. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nic si nepřivlastňuji, ničím se nechlubím, jen popisuji stav věcí, jak se staly.“ | Zdroj: Úřad vlády ČR

Politickou přestřelku na sociálních sítích odstartoval v úterý ráno bývalý primátor Zlína Miroslav Adámek, který aktuálně zastává pozici náměstka primátora.

„To, že máme obnovený Památník Tomáše Bati, je výsledek tvrdé práce mnoha lidí. Vy mezi ně nepatříte, vy se jen hrdě hlásíte k výsledku u úspěchu někoho jiného. Za to byste se měl omluvit lidem, kteří na obnově památníku tvrdě pracovali – a k této omluvě vás vyzývám,“ vzkázal Babišovi prostřednictvím svého facebookového profilu.

Reagoval tak na únorové video, na kterém předseda vlády říká, že ještě jako ministr financí vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) do Zlína na opravu památníku poslal 60 milionů korun.

Podle Adámka se nic takového ale nestalo. „Na Památník Tomáše Bati jste neposlal nic, na jeho rekonstrukci nám přišlo z ministerstva kultury od tehdejšího pana ministra Daniela Hermana (KDU-ČSL) 32 milionů korun,“ dodal ve svém statusu s tím, že předsedovi hnutí ANO neupírá zájem o obnovu památníku. Ovšem jen proto, že současný premiér „viděl, že přípravy finišují“.

‚Nebyl by zrekonstruovaný‘

Andrej Babiš reagoval, že si nic nepřivlastňuje ani se ničím nechlubí. „Jen popisuji stav věcí, jak se staly. A pan bývalý primátor teď bohužel neříká pravdu a dobře to ví,“ opáčil prostřednictvím svého twitterového účtu.

„29. května 2015 jsem navštívil památník v totálně zchátralém stavu a pan primátor řekl, že nemá na jeho opravu peníze, a poté jsem telefonoval panu Hermanovi a ministerstvo financí na základě speciálního rozpočtového opatření 5. prosince 2015 uvolnilo 32 milionů,“ napsal Babiš dále v sérii pěti tweetů.

„Ministerstvo kultury postupně tuto částku vyplatilo v letech 2017 a 2018 a je jasné, že bez ní by památník nikdy nebyl zrekonstruovaný,“ dodal premiér v dalším příspěvku.

5. 12. 2015 jsme převedli rozpočtovým opatřením 32 milionů korun z Ministerstva financí v prospěch Ministerstva kultury. Ministerstvo kultury postupně tuto částku vyplatilo v letech 2017 a 2018 a je jasné, že bez ní by památník nikdy nebyl zrekonstruovaný. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 19, 2020

Pro Novinky.cz Babiš později doplnil, že nevidí důvod, proč by se měl omlouvat. Částka 60 milionů korun se podle něj ve videu objevila proto, že to byla celková investice do opravy památníku.

Podle webových stránek památníku vyšla obnova na zhruba 50 milionů korun, největší část nákladů pokrylo zmíněných 32 milionů od ministerstva kultury. Zrekonstruovaný Památník Tomáše Bati byl ve Zlíně slavnostně otevřen v květnu 2019.

Bývalý zlínský primátor Adámek ve čtvrtek pro iROZHLAS.cz uvedl, že dále už výměnu názorů s premiérem Babišem komentovat nechce.