Pět set přihlášek, ale jen 150 úspěšně zapsaných. Češi se už rok mohou hlásit do dobrovolného předurčení

Za první rok, kdy ministerstvo obrany spustilo takzvané dobrovolné předurčení, poslalo přihlášku pět set Čechů. Reálně zapsaných do vojenské evidence ochotných k výcviku v případě krize je ale jen necelých 150 z nich. Radiožurnálu to řekla mluvčí armády Magdalena Dvořáková. Zájemce podle ní může odrazovat administrativa spojená se zápisem na seznam. Pomoci by prý mohla změna zdravotní vyhlášky. Na té ministerstvo pracuje. Praha 6:00 29. července 2024

Kdo má zájem přispět k obraně Česka, ale nechce se stát profesionálním vojákem ani vstupovat do armádních aktivních záloh, má od minulého července další možnost. Ministerstvo obrany před rokem zavedlo možnost nechat se dobrovolně předurčit k doplnění ozbrojených sil v případě krize.

Prakticky to znamená, že člověk už v době míru projde odvodem a zaváže se k absolvování vojenského výcviku, pokud by se zhoršila bezpečnostní situace. O jeho uspořádání by rozhodovala vláda se souhlasem Sněmovny. Občan tak teď získá dobrý pocit a armáda zase přehled o jeho zdravotním stavu.

Za dvanáct měsíců se takto přihlásilo 498 Čechů a Češek, 34 procent z nich spadá do věkové kategorie 41 až 50 let. Proces pak dokončilo jen necelých 150 lidí. Radiožurnálu to řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Změny se chystají

Problémem může být papírování spojené se zápisem na seznam ochotných k výcviku, které se podle Dvořákové řídí stejnými zákony jako vstup do profesionální armády nebo aktivní zálohy.

„V tomto případě jde o podání žádosti přes virtuální náborové středisko, o návštěvu civilního lékaře, který zpracuje lékařskou zprávu, kterou pak musí žadatel vyzvednout - osobně nebo elektronicky - a předat vojenskému poskytovateli zdravotních služeb, který na jejím základě zpracuje lékařský posudek pro Krajské vojenské velitelství,“ popsala Dvořáková Radiožurnálu s tím, že armáda se teď snaží proces zjednodušit úpravou zdravotní vyhlášky a digitalizací systému.

Mluvčí ministerstva obrany David Polák na dotaz, zda vedení resortu hodnotí 150 dobrovolníků zapsaných ve vojenské evidenci jako úspěch, napsal:

„Institut dobrovolného předurčení byl úspěšně zaveden a ukázalo se, že zájem o něj mezi lidmi je. Budeme samozřejmě dělat vše, abychom přilákali co nejvíce lidí,“ a stejně jako Dvořáková zmínil budoucí úpravu zdravotní vyhlášky.