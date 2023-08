‚Když křičí, ať vypadnou s tím čoklem, většina radši odjede.‘ Zákon má změnit definici asistenčních psů

Pro lidi s handicapem jsou asistenční psi důležitou oporou. Případy, kdy je kvůli nim vyhazují z dopravních prostředků nebo budov, ale nejsou ojedinělé. Stávající legislativa navíc myslí hlavně na vodící psy pro nevidomé, a to ještě jen částečně. Změnit to chce chystaný zákon Ministerstva práce a sociálních věcí. Praha 23:49 3. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asistenční psi jsou důležitou oporou pro handicapované (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Daušová

„Pejsek může pomoct strašně moc. Sníží nepříjemnosti handicapu, člověka zrychlí, má v něm obrovskou oporu. Člověk prostě ví, že mu s tím handicapem může někdo pomáhat. A ta pomoc je vlastně 24 hodin, ta nikdy nekončí,“ říká Michaeal Kováčová, majitelka asistenčního psa Gerdy.

I ona se setkala s tím, že jí se psem nevpustili třeba do restaurace nebo nemocničního zařízení.

„Hlavně se s tím setkávají lidé, na kterých není handicap vidět, třeba diabetici a epileptici, lidé s posttraumatickým syndromem a mnoho dalších. Ze zákona mohou do všech zdravotnických zařízení i restaurací, ale nechtějí je pustit, protože pracovníci zákon neznají,“ popisuje ředitelka organizace Helppes Zuzana Daušová.

„V momentě, kdy na ně někdo začne křičet, aby vypadli s tím čoklem, tak většina lidí radši odjede pryč. Řeší se to stížnosti na Českou obchodní inspekci nebo i přes ombudsmana, který opravdu hodně pomohl v minulých letech,“ doplňuje.

Sjednocení definice

Problémem je, že existující legislativa nespecifikuje, který pes je asistenční ani jak ho cvičit. Existující legislativa sice zná vodící psy pro nevidomé, asistenční psy pro lidi s jinými handicapy ale opomíjí.

O sjednocení definice usiluje návrh nového zákona Ministerstva práce a sociálních věcí.

„Jestliže chceme rozšířit okruh přístupových práv a řešit dobré financování asistenčních psů, tak si nejprve musíme pojem toho psa pro zdravotně postižené vydefinovat,“ potvrzuje autor zákona Ondřej Závodský, který sám využívá pomoc vodícího psa.

„Asistenční pes je takový, který plní úkoly, které zmírní omezení osoby s postižením. Taková definice naprosto stačí. Řešení není ani tak v zákoně, ale spíš v osvětě lidí,“ myslí si Daušová.

Handicapování s asistenčními psy by nově získali přístup třeba do některých dopravních prostředků nebo škol. Ministerstvo by navíc mělo vydávat průkazy, které jejich psí pomocníky jasně odliší.

K získání takového průkazu ale bude nutné, aby psa vycvičila akreditovaná organizace. Uznávané budou pouze ty, které splňují mezinárodní standardy. Rozšířit se má také možnost financování jejich výcviků.

I v tomto případě totiž stát myslel jen na vodící psi pro nevidomé a jen na ně přispíval. Pořízení asistenčního psa přitom vyjde až na 300 tisíc

„Buď by se to musel hradit ze svého, což u většiny těch klientů se zdravotním postižením je nemyslitelné, takže se to řeší tím, že ta výcviková organizace se v rámci svého fundraisingu snaží získat finance od dárců individuálních, ale samozřejmě i firemních,“ popisuje Jana Sirotková, ředitelka organizace Pestrá.

Návrh nového zákona je v současné době ve vnitřním připomínkovém řízení. Podle Závodského tak může doznat ještě podstatných změn. Vláda by ho ke schvalování mohla dostat nejdříve koncem roku.

Závodský současně věří, že při jeho psaní dostatečně zohlednil připomínky, kvůli kterým se dřívější návrhy zákonů usilující o definici asistenčních psů nepodařilo prosadit.