Až 800 chybějících zaměstnanců nebo 64 tisíc hodin přesčasů. Věznice stále nemají dost zaměstnanců

Chvíli to vypadalo, že odsouzení v Česku nebudou mít co jíst. Věznicím totiž docházely peníze na nákup potravin. Ministerstvo spravedlnosti jim teď, jak zjistili reportéři Radiožurnálu, finance poslalo. A krize by měla být zažehnána až do konce letošního roku. Co ale pořád ve věznicích chybí, jsou lidské zdroje. Hlavně strážní a dozorci. Praha 13:11 2. července 2024

Karel Podhorský má na sobě zástěru. V ruzyňské věznici v Praze velí kuchyni, která vaří pro odsouzené nebo pro lidi ve vazbě. „(Připravíme) kolem 650 až 750 jídel denně,“ říká.

Jídlo odsud vozí i do věznic v Řepích nebo ve Velkých Přílepech. Odsouzení dostávají zpravidla tři jídla denně. Ti, co pracují, mají nárok ještě na svačiny.

Právě peníze na nákup potravin docházely. Ministerstvo spravedlnosti ale, jak zjistil Český rozhlas, vězeňské službě poslalo finanční injekci.

„Provedenými opatřeními a posílením rozpočtu vězeňské služby došlo ke stabilizaci situace a k pokrytí výdajů na potraviny do konce letošního roku,“ říká mluvčí resortu Vladimír Řepka. A mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová potvrdila, že peníze od ministerstva dorazily.

„Co se konkrétní částky týká, tak vězeňská služba obdržela 300 milionů korun na ostatní věcné výdaje. Tyto peníze pomohou zajistit základní chod věznic,“ říká.

Nedostatek zaměstnanců

Co ale českým věznicím pořád chybí, jsou lidé, kteří by tam pracovali. To je i případ ruzyňské věznice.

„V současné době jsme na tom ještě o něco hůře, než minulý rok. Z 574 tabulkových míst máme neobsazených 73. Z toho konkrétně 67 příslušnických. Řešíme to zejména neustálou optimalizací jednotlivých stanovišť, ale de facto to znamená rozdělit stejné množství práce mezi míň lidí,“ popisuje ředitel věznice Zbyšek Trepeš.

A taky pracovat hodně přesčas. Za celou věznici Zbyšek Trepeš napočítal ročně 64 000 přesčasových hodin. Nejvíc chybí strážní a dozorci.

„Před dvěma lety, kdy jsme měli personální stav lepší, tak jsme si mysleli, že už jsme de facto narazili na nějaké dno, ale po spoustě různých optimalizací a po ‚zmanagování‘ té práce lidí si myslím, že ještě nějakou drobnou rezervu máme, ale rozhodně není nekonečná,“ dodává Trepeš.

Výrazné podstavy hlásí podle Vězeňské služby i další věznice. Třeba ta ve Valdicích, v Horním Slavkově nebo v Plzni. Celkem chybí asi 800 strážných a dozorců.

Místa se nedaří obsadit taky kvůli nepříliš lákavým výplatám. V ruzyňské věznici nabízejí nástupní plat asi 38 tisíc korun hrubého. Vláda na konci června Vězeňské službě na platy schválila dalších 150 milionů korun.

„Potřebujeme prostředky na to, abychom v některých věznicích zvedli stabilizační příplatek, to znamená, aby ti lidé neodcházeli,“ řekl před časem ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.

„Protože, bohužel, některé věznice jsou umístěny tak nešťastně, jako třeba Valdice, že konkurence jiných pracovních nabídek je tak vysoká, že nám ti lidé odcházejí,“ vysvětlil Blažek.

Například ve věznici ve Valdicích na Jičínsku, v nejtěžším žaláři v zemi, v posledních dvou měsících podalo výpověď přes 60 zaměstnanců. Podle serveru iDnes jsou vyčerpaní a stěžují si na přesčasy i nízké platy.