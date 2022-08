Asistent poslankyně, který se na mítinku ANO pustil do šarvátky s odpůrcem, v minulosti napadl policisty

Asistent poslankyně Evy Fialové z hnutí ANO, který se minulý týden na mítinku šéfa hnutí Andreje Babiše v Ústí nad Labem pustil do potyčky s jedním z odpůrců, byl v minulosti třikrát trestán. Pavel Ardelean Krouský byl podle Radiožurnálu odsouzen třeba za to, že zaútočil na policisty. Ústí nad Labem 5:00 18. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Ardelean Krouský (v černém tričku) byl v minulosti třikrát trestaný | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„Věděla jsem, že má prudší povahu, ale o tomhle jsem nevěděla,“ reagovala poslankyně Fialová na zjištění Radiožurnálu.

„Řekl mi jen to, že v minulosti přišel o řidičský průkaz kvůli alkoholu. To jsem byla ochotná akceptovat, protože každý udělá chybu. To další jsem ale nevěděla,“ dodala s tím, že teď už si bude asistenty více prověřovat.

První rvačka u obytného vozu Babise v Ústí nad Labem. @SeznamZpravy pic.twitter.com/MuxLGJdYGs — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) August 11, 2022

Podle zjištění Radiožurnálu se „prudší povaha“ jejího (dnes už bývalého) asistenta Krouského projevila už v minulosti. Poprvé byl trestán ještě jako mladistvý. Bylo to v roce 1994 a za krádež a porušování domovní svobody dostal osmiměsíční podmínku.

V říjnu 2006 ho v teplické Rokycanově ulici, kam přijel autem, chtěla hlídka policistů kontrolovat kvůli podezření z přestupku. Policisté ho vyzývali, aby předložil doklady, Krouský ale nereagoval. Když ho policisté chtěli odvézt na služebnu, zaútočil na ně.

Policie vyvedla jednoho z mužů z davu. @SeznamZpravy pic.twitter.com/23u95AVeey — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) August 11, 2022

„Uříznu ti hlavu! Spolehni se, že tě zabiju!“ vyhrožoval jim. Na služebně pak nadýchal 1,54 promile alkoholu. Za útok na veřejného činitele a ohrožení pod vlivem návykové látky dostal roční trest podmíněně odložený na zkušební dobu dvou let. A k tomu mu soud na dva roky zakázal řídit.

Jenže než uplynul zákaz, policisté v Praze 8 ho přistihli za volantem znovu. Dostal 150 hodin obecně prospěšných prací, zákaz řízení mu soud prodloužil o další tři roky a zkušební dobu předchozí podmínky o dva roky. Milost tehdejšího prezidenta Václava Klause v roce 2013 mu ale tresty zrušila a zahladila.

‚Nebudu se s vámi bavit!‘

Šestačtyřicetiletý Krouský to pro Radiožurnál nechtěl komentovat a nechtěl ani říct, jak se i přes svou minulost stal asistentem poslankyně. „Jak jste na to přišel? Kdo vám to dal?“ spustil ve dveřích svého bytu v panelovém domě v Teplicích, jakmile reportér Radiožurnálu začal mluvit o jeho trestných činech.

„Já vám nebudu vůbec odpovídat, vůbec se s vámi nebudu bavit,“ prohlásil po chvilce, otočil se a zavřel za sebou dveře bytu.

Poslankyně Fialová většinu informací z jeho trestní minulosti podle svých slov neznala, když se s ním před časem dohodla na spolupráci. Bylo to v roce 2019 a ona tehdy zkoušela žít ve vyloučené lokalitě v ústecké čtvrti Předlice.

Bývalý asistent poslankyně Evy Fialové při potyčce v Ústí nad Labem (v černém tričku) | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„Přišel za mnou, říkal, že chce řešit lokality, které jsou ještě zachranitelné, a že na okraji jedné takové žije. Dohodli jsme se na spolupráci, protože on měl zkušenosti přímo z terénu,“ popsala Fialová.

Spolupráce podle jejích slov probíhala spořádaně. „Byl sice prudší povahy, což se projevovalo třeba tím, že nahlas říká svoje názory. Ale že by byl nějakým agresorem, to prostě není. Konflikt neměl žádný, a to jsme spolu absolvovali spoustu akcí a předvolebních mítinků, žádný náznak tam nebyl, tak člověk nemůže předpokládat, že by se něco takového stalo,“ řekla Fialová.

Minulý týden ve čtvrtek se ale Krouský v Ústí nad Labem pustil do šarvátky s mužem, který přišel protestovat proti mítinku Andreje Babiše. „Táhni odsud dopr…!“ křičel na muže Krouský a několikrát do něj prudce strčil.

Andrej Babiš následující den Fialové vytkl spolupráci s Krouským. „Překvapilo mě, že paní poslankyně má takového asistenta,“ řekl Babiš novinářům na dalším mítinku.

„Byla jsem v šoku, když jsem viděla ty záběry,“ řekla Fialová, „takhle se asistent poslance chovat nesmí,“ dodala a hned druhý den v pátek s ním spolupráci ukončila. „Je mi to líto, měla jsem si to víc prověřit. Hned jsme ukončili spolupráci a pan Krouský moje rozhodnutí v klidu přijal,“ řekla Fialová.

Poslankyně řekla, že výpis z rejstříku trestů po svých asistentech nevyžaduje a že se musí spolehnout na to, co jí sami o sobě řeknou. „Příště budu chtít aspoň ten výpis,“ doplnila.

V případě Krouského by jí ale ani výpis nepomohl, protože ten už má čistý. V něm se totiž trestné činy po čase mažou, a opis z rejstříku, kde záznamy o trestných činech zůstávají natrvalo, mohou dostat jen policisté, státní zástupci nebo třeba prezidentská kancelář.

Případ má ale ještě jednu dohru. „Jedna osoba je podezřelá z přestupku proti občanskému soužití a v současné době vyhodnocujeme kamerové záznamy,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Tou osobou je podle zjištění Radiožurnálu právě Krouský, kterého si na mítinku policisté odvedli stranou a incident s ním začali řešit. Za přestupek mu nyní hrozí pokuta.