Piráti chtějí příště kandidovat sami bez Starostů. ‚Volební koalice není trvalý projekt,‘ prohlásil Bartoš

Piráti budou v příštích sněmovních volbách, které se uskuteční za dva roky, kandidovat samostatně. Koalici se Starosty a nezávislými (STAN), kterou pro minulé volby utvořili, opakovat nebudou. V rozhovoru pro Novinky.cz to řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Praha 15:47 11. listopadu 2023

Odděleně budou Piráti a STAN kandidovat i v příštím roce ve volbách do Evropského parlamentu.

„Já si myslím, že spolu dovládneme v této vládě. Nepředpokládám, že bychom do velké volební vřavy za dva roky v té koalici znovu šli. (...) Ostatně volební koalice se dělá na to volební období, není to nějaký trvalý projekt,“ uvedl Bartoš pro Novinky.cz.

Koalice se STAN podle něj před sněmovními volbami v roce 2021 vznikla z obavy, aby příští vládu nesestavilo hnutí ANO s podporou SPD. „A myslím si, že za to Piráti zaplatili poměrně velkou daň,“ dodal.

Koalice PirSTAN skončila v minulých sněmovních volbách třetí za vítěznou koalici Spolu a hnutím ANO. Dohromady Piráti a Starostové získali 37 mandátů. Z toho Piráti ale mají jen čtyři poslance, a to kvůli tomu, že voliči na společných kandidátkách upřednostňovali kandidáty STAN.