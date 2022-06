Benda: Představa, že státní úředník bude na svém místě až do smrti, je pro podřízené demotivující

„Novela jde správným směrem. Není úplná a musíme brzy předložit další revizi zákona o státní správě, ale základní princip, že ministr přichází s týmem svých náměstků, pokládám za zásadní. O to se přece ve volbách soutěží,“ uvádí v Pro a proti Českého rozhlasu Plus předseda poslanců ODS a spolupředkladatel novely Marek Benda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pomůže koaliční novela služebního zákona zefektivnit státní úřednický aparát, nebo povede k politizaci státní správy a zavede takzvané trafiky?

Poslankyně hnutí ANO a někdejší ministryně Klára Dostálová tvrdí, že političtí náměstci nemají žádnou odpovědnost. „Takže pokud tomu skutečně nechceme říkat trafiky, měl by být omezen jejich počet. Viděla bych to kolem čtyř, jinak je to plýtvání veřejnými prostředky.“

Politik kritizuje stávající rozdělení náměstků na politické a odborné. „Máme končit na úrovni ředitele sekce, což je odborná úroveň. A náměstci přece odpovídají ministrovi, který prošel volbami a kdo má dávat úřadu pokyny, jak má fungovat.“

„Tyto úrovně byly zajištěny už dnes, kdy odborný náměstek řídil sekci. Ale především politický náměstek nemůže nikoho úkolovat,“ namítá Dostálová. Benda ale vysvětluje, že každý náměstek, tedy i politický, má právo zadávat úkoly jednotlivým sekcím a úředníkům.

Dostálová také kritizuje návrh, aby se každých pět let vypsala soutěž na obsazená úřednická místa. „Znamená to snad, že každých pět let nová vláda vymění půlku ministerstva?“

Lidé z vedoucích pozic skončí v „bazénech“

Volby jsou po čtyřech letech, připomíná poslanec. „Nemá to nic společného s tím, kdo vládne. Ale jde o to vytvořit přeci jen trochu konkurenční systém. Dnes soutěžíte úplně ve všem, já také jako poslanec soutěžím každé čtyři roky, kdy voliče musím požádat o důvěru.“

„Tady se zavedla představa, že si státní úředník někam sedne a pokud neudělá chybu, může tam sedět do smrti. To je hrozně demotivující a nevhodné pro jeho podřízené. Když vědí, že nemají šanci postoupit, dokud sám neodejde, tak to nevede k vnitřní konkurenci. Té musí být vystaveni a i ve státní službě je to v pořádku,“ soudí Benda.

Poslankyně ale tvrdí, že tak to novela nenavrhuje. „Za prvé bude jen jednokolové výběrové řízení. Nově příchozí také nemusí dokládat praxi za několik posledních let, ale už od školy, takže pokud někdo řídil tým po škole a pak nedělal 20 let nic, tak bude moci vstoupit do výběrové řízení, což není o žádné profesionalizaci.“

„Pokud každých pět let lidé z vedoucích pozic odejdou, tak v rámci státní služby skončí v ‚bazénu‘, odkud se mohou hlásit do dalších výběrových řízení v rámci státní služby a platíme jim ze státního rozpočtu 80 % z platu. Mně v novele chybí takové ty koncovky, aby se zabránilo plýtvání státními penězi,“ shrnuje své výhrady Klára Dostálová (ANO).

Občanský demokrat upozorňuje, že „bazény“ a odstupné fungují už od doby tehdejší ministryně Dostálové. „Já je do zákona nedával a určitě bych je tam v této podobě nedal. To uděláme v novele příští rok, která tyto přemrštěné výhody státních zaměstnanců minimálně zváží, ne-li výrazně zreviduje,“ ujišťuje Marek Benda.

Poslechněte si celé Pro a proti Karolíny Koubové.