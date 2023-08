V Brandýse nad Orlicí se zřítila další část skály na příjezdu od Perné

První sesuv se stal před několika dny, kdy asi o půl čtvrté ráno zavolal hasičům řidič projíždějícího vozu s tím, že se tudy nedá projet. Nikomu se naštěstí nic nestalo a dobrovolní hasiči za pomoci technických služeb Brandýsa nad Orlicí napadané kamení na silnici odklidili. Na skále v místě odtržení pak zbyl ještě jeden větší kus, a tak brandýská radnice povolala odbornou firmu, která provedla jeho řízený sesuv a očištění skály. Na silnici jsou teď značky, které ji zužují a nařizují sníženou rychlost.

Silné deště způsobily sesuv části skály v Brandýse nad Orlicí. Město už nechalo místo provizorně zabezpečit. Potřeba ale budou větší úpravy

Místo ale stále zcela bezpečné není. Po provizorním zabezpečení to tak sice vypadalo, ale ve středu se na místě byli podívat geologové a zjistili, že nahoře jsou další místa, kde hrozí odtržení několika mohutných kusů kamene. Nezávislý starosta Brandýsa nad Orlicí Vít Zabranský proto Českému rozhlasu řekl, že tudy nedoporučuje projíždět, pokud to není nutné a varuje hlavně cyklisty, kteří trasu často využívají, aby raději zvolili jinou cyklostezku. Situaci radnice nadále řeší a pravděpodobně bude usilovat o uzavření této silnice.

Značky a svodidla stačit nebudou

Město teď jedná s majitelem komunikace, tedy se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje o umístění svodidla a upozorňující značky. To ale stačit nebude. S odbornou firmou radnice intenzivně řeší další postupy, což by mohlo být například odtěžení zvětralých kusů horniny, použití sítí, odstranění vzrostlých stromů ze skály, které by mohly narušovat její celistvost a tak dále. To bude ale stát dost peněz, které město v rozpočtu zřejmě mít nebude a tak chce žádat o krajskou dotaci a co nejdřív zahájit práce, aby to tady bylo bezpečnéa, možná bude nutné silnici na čas uzavřít.