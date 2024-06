Byla to symbióza, říká o kampani s Turkem. Kdo je nová europoslankyně Přísahy

Šance na změnu nebo expertka na nelegální migraci. Alespoň tak o své lídryni pro eurovolby Nikole Bartůšek mluvil šéf hnutí Přísaha Róbert Šlachta, jemuž vyneslo nečekaný úspěch koaliční spojení s Motoristy. Podařilo se mu porazit zaběhnuté politické značky a utržit dva mandáty. Vedle jedničky na kandidátce Filipa Turka tak získala mandát právě i Bartůšek. Během kampaně ale zůstala spíše upozaděná. Kdo tedy je nově zvolená europoslankyně Přísahy? Praha 17:07 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikola Bartůšek | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

„My dva s Filipem vás v Bruselu nezradíme,“ prohlásila po zveřejnění volebních výsledků nově zvolená europoslankyně Nikola Bartůšek. V duchu předvolebního hesla koalice Přísaha a Motoristé tak komentovala nečekaný úspěch formace, který jí vynesl mandát v Evropském parlamentu.

Šlachtova lídryně, o které bývalý elitní policista mluvil jako o „šanci na změnu“, zůstávala přitom během předvolební kampaně spíše upozaděná. Veškeré světlo reflektorů na sebe strhla koaliční jednička, bývalý automobilový závodník Filip Turek, který sám dostal téměř polovinu preferenčních hlasů.

Nikola Bartůšek dosud působila jako předsedkyně jihočeské krajské organizace hnutí Přísaha, kterou Šlachta vyslal oficiálně do voleb o evropské křeslo loni na podzim. Sám se totiž chce ucházet o přízeň voličů v nadcházejících senátních volbách na Břeclavsku.

„Musím říct, že spojení s panem Turkem byla taková symbióza. A bylo to cítit i na kontaktní kampani, kterou jsme společně objížděli. Zpětná vazba byla, že je to neskutečné, že takovou symbiózu neviděli. Zapadlo to profesně i lidsky,“ přiblížila kandidátka svůj dojem z předvolební kampaně pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál Bartůšek s tím, že se necítila upozaděná.

Šlachta prezentoval Bartůšek jako expertku na nelegální migraci a společně objížděli evropské státy, kde na hranicích vysvětlovali, jak s nelegální migrací bojovat, popsaly loni v listopadu Seznam Zprávy. Se Šlachtou dokonce i prý prošli pašeráckou trasu v Itálii, kterou využívají převaděči migrantů.

Téma migrace

Zajištění bezpečnosti a ochrany vnějších hranic Evropské unie má být také hlavní téma Bartůšek v Bruselu. Zejména se chce zaměřit na boj s pašeráctvím, které považuje za organizovaný zločin. „Tím, že jsem deset let pracovala aktivně v migrační a azylové politice v Rakousku a ve spolupráci s cizineckou policií jsme také bojovali proti pašeráctví, tak to je něco, co mi v migračním paktu úplně chybí,“ přiblížila.

„Neřeší se tam podstata věci a sice to, jak přichází lidé do Evropy, protože 90 procent přichází přes převaděče a stal se s z toho organizovaný zločin. Chtěla bych proto prosadit sjednocení a zpřísnění trestů pro převaděče včetně koncových řidičů,“ popsala dále nově zvolená europoslankyně.

Bartůšek podle koaličního webu hovoří aktivně pěti jazyky a vystudovala migrační sociologii na rakouské univerzitě Johannese Keplera v Linci a politologii na finské Tamperské univerzitě. „Angličtina, němčina, francouzština, pak je to turecký jazyk a český jazyk,“ vyjmenovala pro iROZHLAS.cz Bartůšek, která se podle svých slov naučila základy turečtiny během své práce s žadateli o azyl v Rakousku.

„Většina lidí, kteří přicházeli žádat o azyl do Rakouska, strávila nějakou dobu v Turecku, takže aktivně mluvili turecky a bylo těžké se s nimi domluvit jakýmkoli jiným jazykem,“ popsala s tím, že v „migrační a azylové politice“ v Horním Rakousku působí od roku 2015. Současně měla spolupracovat s cizineckou policií na deportacích do země původu lidí, kteří nemají právo žádat o azyl na území Evropské unie.

Aktuálně podle svých slov pracuje pro „horní kraj na rekvalifikacích“, které umožňují integraci na tamní pracovní trh. Stávající zaměstnání ale nyní kvůli angažmá v europarlamentu utlumí. „Už jsme domluvení, že si tento týden sedneme a probereme možnosti. Ale samozřejmě je pro mě teď priorita věnovat se Evropskému parlamentu a nápravě migračního paktu,“ uvedla Bartůšek.

Zkušenost z terénu

A čemu podle Bartůšek vděčí koalice Přísaha a Motoristé za svůj úspěch? „Bylo to určitě to, že jsme nabídli odbornost a odbornou zkušenost z terénu, ať už se to týká Green Dealu nebo automobilového průmyslu nebo právě migrační politiky,“ nastínila. Podle politologů, které redakce oslovila, za nebývalým úspěchem koaličního uskupení ale stojí spíše osobnost Filipa Turka. „Pro voliče to byl věrohodný macho lídr,“ řekl politolog Vít Hloušek.

Koalice Přísaha a Motoristé sobě v eurovolbách získala 10,26 procenta a vysloužila si tak dva mandáty – ty tedy obsadí Nikola Bartůšek a Filip Turek. „Úspěch jsme si vysloužili tím, že jsme nejeli dehonestující kampaň. Neútočili jsme na oponenty a nedělali jsme si na ně svodky, ale mluvili jsme o tématech těchto voleb,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál budoucí europoslanec Turek.

O Bartůšek pak řekl, že se jim podařilo uspět i díky jejímu odbornému náhledu na věc. „My jsme ta témata otevírali velmi upřímně a velmi konkrétně i díky naší dvojce Nikole Bartůšek, která je opravdu asi jedním z největších expertů na masovou migraci v Česku. Tím, že jsme předkládali racionální řešení, a ne populismus, jako to dělali třeba SPD nebo STAN, a ne osobní útoky, tak myslím, že jsme získali zasloužený počet procent. Trošičku mě mrzí, že tam chybělo pár desetinek na třetí mandát,“ doplnil Turek.