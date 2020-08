Kauza Čapí hnízdo skončí nejdříve na podzim. Policisté žádají o pomoc v zahraničí

Vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, ve které čelí premiér Andrej Babiš (ANO) obvinění z dotačního podvodu, se opět protáhne. A to minimálně do podzimu. Kriminalisté totiž požádali o právní pomoc v zahraničí. „Bez toho nelze věc ze strany policie ani naší skončit,“ uvedlo na dotaz serveru iROZHLAS.cz pražské státní zastupitelství. Původně měli detektivové čas na uzavření případu do konce srpna, lhůta se jim už jednou prodlužovala.

