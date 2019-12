Nedostatečné zdůvodnění i chybějící důkazy. Přečtěte si, proč šéfžalobce nařídil otevřít kauzu Čapí hnízdo

Platnost převodu akcií Farmy Čapí hnízdo na rodinu premiéra Andreje Babiše (ANO), propojení podniku s holdingem Agrofert či působení na stejných trzích. To jsou jen některé oblasti, kterými by se teď měl blíže zabývat dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch v kauze Čapí hnízdo. Vyplývá to z usnesení nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který zkraje prosince nařídil případ znovu otevřít. Server iROZHLAS.cz má dokument k dispozici. dokument Brno 13:01 19. 12. 2019 (Aktualizováno: 13:23 19. 12. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší státní zástupce nařídil znovu otevřít kauzu Čapí hnízdo zkraje prosince | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Trestní stíhání obviněných osob bylo v počáteční fázi vyšetřování založeno na předpokladu fiktivnosti úkonů dokládajících vlastnictví akcií společnosti xx osobami odlišnými od xx. (…) Z průběhu vyšetřování je patrné, že úkony provedené po zahájení trestního stíhání tento úvodní předpoklad blíže neprokázaly,“ uvádí například Zeman v 63stránkovém dokumentu, který redakce získala s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím.

‚Velmi přátelsky jsme se dohodli.‘ Prezident nevidí důvod k udělení abolice Andreji Babišovi Číst článek

Zeman v usnesení, které je výsledkem jeho přezkumu, nejdříve shrnuje celou kauzu. Poté přistupuje k vlastnímu hodnocení. Kriticky se vyjadřuje i k možnosti, že kupní smlouva týkající se převodu akcií do rukou Babišových blízkých mohla být neplatná. V tom případě by byl vlastníkem farmy v době žádosti o dotaci nadále holding Agrofert.

„Zcela stranou hodnocení zůstala i otázka možné absolutní neplatnosti právních úkonů spojených s převody akcí společnosti xx, z vlastnictví společnosti xx do vlastnictví dětí a družky xx, a to z pohledu obligatorních náležitostí takových úkonů podle § 196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,“ pokračuje šéfžalobce.

Podle Zeman jde přitom o důležitý moment pro „posouzení existence definičních znaků partnerských i propojených podniků ve smyslu čl. 3 přílohy Doporučení Komise o definici MSP“. Server iROZHLAS.cz přitom už dříve upozornil, že se vyšetřovatelé převodem akcií zabývali. Měli za to, že se nemohl odehrát tak, jak stálo v oficiálních dokumentech. V době podpisu kupní smlouvy byl totiž Andrej Babiš mladší, jeden z vlastníků akcií, v zahraničí. Konkrétně ve Spojených státech. Nakonec ale policisté došli k závěru, že kontrakt mohl podepsat dodatečně.

Proti logice

Zeman ve svém přezkumu rovněž došel k závěru, že Šaroch při posuzování kauzy Čapí hnízdo postupoval proti logice eurofondů. „Při posouzení definičního znaku výkonu činnosti na stejných relevantních trzích státní zástupce MSZ v Praze postupoval v rozporu s logickým výkladem spojeným s principy právní regulace veřejné podpory poskytované z evropských zdrojů,“ uvádí dále.

Šaroch bral v potaz pouze dobu, kdy se dotační projekt připravoval. Podle Zemana měl zohlednit i to, že se s působením na společném trhu počítalo podle podnikatelského plánu do budoucna. „Takový přístup je v přímém rozporu s předpisy Regionálního operačního programu upravujícími povinnosti žadatelů o dotaci,“ konstatoval Zeman.

Nejvyšší státní zástupce nařídil znovu otevřít kauzu Čapí hnízdo zkraje prosince. Na tiskové konferenci oznámil, že v případě premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotační expertky Jany Mayerové bylo stíhání zastaveno nezákonně a předčasně. Původní verdikt pražského žalobce Jaroslava Šarocha tak částečně zrušil, který teď musí věc došetřit

„Rozsah dosud provedeného vyšetřování objektivně neumožňuje učinit ve věci dostatečně odůvodněný závěr o tom, zda jednání xx a xx skutečně naplnilo všechny zákonné znaky stíhaných trestných činů, či nikoliv. Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání je třeba ve vztahu k těmto dvěma obviněným osobám považovat za rozhodnutí nezákonné a předčasné,“ píše se v samém závěru usnesení.

Celé usnesení Nejvyššího státního zastupitelství v kauze Čapí hnízdo si můžete přečíst zde:

Babiš a Mayerová tak znovu čelí obvinění z dotačního podvodu. Premiér navíc čelí obvinění z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Pokud by se jeho vina prokázala, hrozilo by mu až deset let za mřížemi.

V případě Babišovy manželky Moniky, jeho dcery z prvního manželství Adriany Bobekové, Babišova švagra Martina Herodese a bývalého manažera farmy Čapí hnízdo Josefa Nenadála usnesení o zastavení trestního stíhání Zeman potvrdil. Ke zrušení původního verdiktu podle něj nebyl důvod.

Důkazní řetězec

Policie aktéry kauzy Čapí hnízdo v čele s premiérem Babišem obvinila z dotačního podvodu na podzim 2017. Jejich stíhání v té době stálo na desetičlánkovém důkazním řetězci, jak už v minulosti popsal iROZHLAS.cz. Především vycházelo z interní zprávy banky a ekonomického posudku vypracovaného pro policii.

Když posléze Šaroch stíhání zastavil, zveřejnil své rozhodnutí ani ne z poloviny. Šlo přitom o klíčový dokument, ve kterém shrnul, proč kauza Čapí hnízdo podle jeho názoru nemá jít před soud. Server iROZHLAS.cz však verdikt získal v nezačerněném znění. Přinesl proto přehled dalších důkazů a indicií, s nimiž vyšetřovatelé pracovali. Šlo třeba o machinace kolem akcií, americkou stopu nebo nájem ústředního objektu farmy.

Pro připomenutí: policie byla přesvědčena, že Babišovi spolupracovníci pod jeho dohledem účelově vyčlenili z holdingu Agrofert firmu Farma Čapí hnízdo. Její vlastnickou strukturu podle vyšetřovatelů zastřeli tak, aby vypadala jako začínající podnik.

Společnost díky tomu uspěla se žádostí o evropské dotace pro malé a střední podniky a získala 50 milionů korun z evropských peněz na stavbu luxusního komplexu poblíž Benešova. Podle Šarocha ale farma na dotaci měla nárok. Ve svém rozhodnutí napsal, že se podle něj nepodařilo prokázat, že by Čapí hnízdo nesplňovalo definici malého a středního podniku.

Babiš od začátku jakékoli pochybení odmítal. Tvrdil, že je nevinný a že jde o politickou kauzu. Podobně hovořil také šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, který byl původně v případu také obviněn. Jeho stíhání ale skončilo již loni v květnu.