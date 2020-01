Místo připomínky odboje špekáčky či mimořádné odměny. Vodičkův svaz prověřuje i finanční úřad

Za peníze od státu měli lidem připomínat protinacistický odboj během druhé světové války, místo toho ale funkcionáři Českého svazu bojovníků za svobodu použili část dotací neoprávněně třeba na nákup špekáčků, bio čokolády či na mimořádné odměny. Vyplývá to ze závěrů kontroly ministerstva financí, které má server iROZHLAS.cz k dispozici. Hospodařením spolku, v jehož čele stojí Jaroslav Vodička, se zabývá také finanční správa. Původní zpráva Praha 6:00 3. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička při pietní akci | Foto: Petr Horník / Právo | Zdroj: Profimedia

„Český svaz bojovníků za svobodu byl kontrolní skupinou opakovaně vyzýván k předložení chybějících dokladů, kterými by bylo možné prokázat oprávněnost nákladů zahrnutých do vyúčtování dotace. V určitých případech nedošlo k prokázání oprávněnosti výdajů,“ píše se zkraje protokolu o veřejnosprávní kontrole spolku, který server iROZHLAS.cz získal s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím.

Svazu se podle ministerstva nepodařilo věrohodně doložit některé výdaje spojené s provozem spolku či organizací pietních a osvětových akcí. Resort poukázal třeba na jednání ústředního výboru v červnu 2017, kdy si funkcionáři svazu objednali desky s ražbou a k občerstvení chlebíčky.

Byť šlo o drobné výdaje za pět tisíc korun, kontroloři upozornili, že je vedení podpořilo starou fakturou z předchozího roku. „Pokladní doklad neprokazuje, jakým způsobem byly reálně vynaloženy peněžní prostředky, které byly na jeho základě vydány z pokladny,“ stojí dále v závěrech prověrky. Celkově neprokázané výdaje placené ze státních dotací resort financí vyčíslil na 331 tisíc korun.

Dále svaz v čele s předsedou Jaroslavem Vodičkou podle dokumentu chyboval například u vyúčtování zahraničních cest, pohoštění či drobných dárků. Spolek ze státních peněz financoval v rozporu s pravidly dotace v roce 2016 třeba výjezd na pietní akci na Slovensko či nákup bio čokolády a špekáčků. „Totožná situace nastala i v roce 2017, kdy byl uhrazen nákup masa – špekáčků opět ve výši 2000 korun,“ uvádí kontroloři.

Přemrštěné odměny

Ministerstvo kritizuje také způsob, jakým svaz bojovníků za svobodu platil některé své pracovníky, se kterými uzavřel dohodu o provedení práce. Kontrakt s limitem 300 odpracovaných hodin ročně totiž překračovali. Peníze, které si vydělali navíc, jim spolek vyplatil na mimořádných odměnách. Z protokolu tak vyplývá, že svaz obcházel zákoník práce. Kontroloři proto konstatovali podezření z přestupku.

Byl to například případ uklízečky či řidiče, který během čtyř měsíců v roce 2018 vykázal 740 odpracovaných hodin. „Ve mzdovém listu je však uvedeno, že za měsíce září až prosinec 2018 zaměstnanec odpracoval jen 100 hodin, za které mu byla vyplacena odměna ve výši 10 760 korun a k tomu mu byla vyplácena v každém měsíci mimořádná odměna v celkové výši 68 918 korun,“ popisuje se v dokumentu.

A to není všechno. Resortní prověrka upozornila také na neprůhledné financování svazových novin Národní Osvobození. Kontroloři ministerstva měli pochybnosti o množství předplatitelů, jejichž počet svaz nedoložil. Stejně tak se jim nelíbilo, že část nákladu čtrnáctideníku, který dosahoval v kontrolovaných letech až 3000 kusů, vydavatelství opakovaně likvidovalo. Nastavený systém resort označil za nehospodárný a neprůkazný. Konstatoval tak podezření na porušení rozpočtové kázně ve výši dalších 351 tisíc korun.

Ministerstvo financí prověřovalo využití dotací poskytnutých v letech 2016 až 2018. Svaz za tu dobu inkasoval od státu celkem 19 milionů korun. „Kontrolou byly zjištěny dílčí nesprávnosti v čerpání dotací zakládající podezření na neoprávněné výdaje za cca 900 tisíc korun, což z celkového objemu poskytnutých dotací představuje cca 4,7 procenta,“ shrnul pro iROZHLAS.cz Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení resortu.

Vodička: Bavit se nebudu

Závěry kontroly ministerstvo už předalo finanční správě, která posoudí, jestli došlo k porušení rozpočtové kázně. „Finanční správa obdržela od ministerstva financí závěry kontroly a v průběhu roku se těmito materiály bude zabývat standardním způsobem. Více informací v tuto chvíli poskytovat z důvodu mlčenlivosti nemůžeme,“ vysvětlila mluvčí Zuzana Mašátová.

Českému svazu bojovníků za svobodu tak nyní hrozí, že bude muset kvůli nedostatkům v hospodaření bezmála milion korun do státní kasy vrátit. Šéf spolku Jaroslav Vodička se k prověrce nechce vyjadřovat.

„Já se o tom bavit nebudu. To, co bylo řečeno, bylo řečeno. Bylo to řečeno tak, jak to bylo řečeno. A k tomu se budou vyjadřovat další orgány. Já se k tomu nevyjadřuju,“ reagoval na dotazy iROZHLAS.cz bez podrobností a poté položil telefon.

Server iROZHLAS.cz zveřejňuje celý protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly ministerstva financí:

I přes chyby v hospodaření ministerstvo financí navrhlo svazu bojovníků za svobodu dotaci ve výši 6,3 milionu korun v roce 2020 opět přidělit. Šéfka resortu Alena Schillerová (za ANO) to loni v prosinci během projednávání návrhu státního rozpočtu zdůvodnila tím, že by se to nemělo slučovat. „Vezměte si, že od roku 1990 každá Poslanecká sněmovna vlastně tuto dotaci tomuto spolku schválila,“ prohlásila.

S financováním spolku z veřejných peněz nesouhlasila část opozice. Dotaci navrhovala snížit nebo zcela odebrat. Původně byl proti také premiér Andrej Babiš (ANO), návrh opozičních poslanců ale nakonec nepodpořil. Peníze tak svazu zůstaly.

Kritika svazu

Český svaz bojovníků za svobodu čelil v posledních letech kritice například kvůli odstraňování opozičních hlasů na jednáních svých členů či podivnému hospodaření, ve kterém s majetkem nakládá vedení údajně jako se svým soukromým.

Emoce budí především předseda spolku Vodička, který byl v osmdesátých letech členem komunistické strany a agentem tehdejší Veřejné bezpečnosti. Jeho projev na tryzně v Terezíně byl židovskou obcí označován za xenofobní.

Svaz musel také řešit problémy ve vedení, když na funkci místopředsedy rezignoval válečný veterán Pavel Vranský. Sdružení jako důvod uvedlo jeho vysoký věk, Vranský odchod zdůvodnil ztrátou důvěry ve správné vedení svazu. Organizaci opustili nebo z ní byli vyloučeni také někteří členové, kteří se proti vedení vymezovali.

Některé úřady pak se svazem nespolupracují tolik co dřív. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) loni v březnu řekl, že akce svazu bojovníků za svobodu jsou zneužívány k politické agitaci a útokům proti českému spojenectví v NATO. Ministerstvo proto s tímto svazem omezilo spolupráci.

„Došlo k omezení spolupráce a snížení počtu akcí Českého svazu bojovníků za svobodu, na kterých se resort obrany podílí účastí čestné stráže nebo zapůjčením prostor. Konkrétně jsme takto od března 2019 odmítli 14 akcí z 36 požadovaných,“ popsal mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Senát začátkem roku doporučil svým členům, aby omezili účast na akcích pořádaných tímto svazem. Podle únorového usnesení horní komory opouští tato organizace původní hodnoty a přiklání se k bývalému režimu.