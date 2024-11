Cimický k vyhlášení rozsudku nedorazí. Psychiatr je obžalován ze 39 případů vydírání nebo znásilnění

Hlavní líčení v kauze psychiatra Jana Cimického se blíží k závěru. Obvodní soud v Praze v pátek dopoledne oznámí, jak v případu rozhodl. Psychiatr je obžalovaný z 39 případů vydírání a znásilnění, nejčastěji svých pacientek nebo studentek. Státní zástupkyně pro něj chce pět let vězení, on ale vinu odmítá a žádá osvobození. Praha 8:45 15. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Psychiatr Jan Cimický | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Soudce Petr Novák vynese rozhodnutí v 10.00 hodin, ale obžalovaný ho neuslyší. Podle obhájce Cimický k soudu v pátek nedorazí. Byl u něj jednou, začátku hlavního líčení v lednu. Tehdy i vypovídal. Jakoukoli vinu odmítl a řekl, že ho celá kauza mrzí hlavně kvůli jeho rodině a pacientům. Právě o jejich léčení mu prý celou dobu šlo. Od té doby k soudu šestasedmdesátiletý muž nepřišel.

Psychiatr podle obžaloby osahával nebo jinak sexuálně obtěžoval různé ženy. Mezi oběti mají patřit jeho pacientky, studentky nebo třeba novinářka Martina Hynková Vrbová. Ta řekla, že ji psychiatr před dvaceti lety povalil na sedačku, začal ji osahávat a líbat. Před časem uvedla, že to bylo při přípravě televizního pořadu.

„Není lehké o tom mluvit. Opět jsem se o tom přesvědčila tady v soudní síni, kdy jsem chvíli měla na krajíčku. A překvapilo mě to. Už jsem si myslela, že to mám za sebou, ale evidentně tam nějaké trauma z toho je. Vždycky, když se do toho bodu dostanu, tak to neustojím,“ svěřila se.

V obžalobě se píše o celkem 39 skutcích. Ty se měly stát mezi lety 1979 a 2019. Cimický prý ženy napadal nejčastěji ve své ordinaci. Konkrétně je obžalovaný z 35 případů vydírání a čtyř případů znásilnění. Kvalifikace souvisí se změnou trestního zákoníku v roce 2009. Část případů podle tehdejší úpravy spadala pod vydírání, zákoník se pak ale změnil a to, co podle obžaloby Jan Cimický dělal po roce 2010, už státní zástupkyně Martina Adámková kvalifikovala jako znásilnění.

Výjimečný případ

Adámková původně navrhovala Janu Cimickému tři roky za mřížemi. Návrh trestu ale zpřísnila na pět let ve své závěrečné řeči. Přihlédla k tomu, že toto je podle ní výjimečný případ, jednak počtem poškozených žen a jednak dobou, po kterou podle ní Jan Cimický ženy obtěžoval.

„Pan obžalovaný velmi dobře věděl, koho si za oběť vybrat. Bezpochyby, jeho vzdělání odhadnout lidi k tomu směřovalo. A myslím si, že dalším důležitým prvkem v té věci je to, že mu to na začátku procházelo a proto to opakoval stále dál,“ řekla Adámková.

Kromě pětiletého vězení žádá Martina Adámková soud, aby Janu Cimickému na deset let zakázal lékařskou praxi. Poškozené ženy po něm žádají dohromady asi šest milionů korun za nemajetkovou újmu.

Cimického obhájce Miroslav Kučerka řekl, že se soustředí jenom na právní posouzení věci. Podle něj je většina případů promlčená.

„Pokud je jeden z těch skutků promlčený, potom padají ty skutky jedna až 35, a v rámci těch posledních tří, které jsou tam jmenované, my tvrdíme, že podle právního posouzení se nejedná o ten trestný čin, který je nám vyčítaný ze strany státního zastupitelství,“ řekl Kučera.

To znamená, že podle obhájce nešlo o trestné činy. Miroslav Kučerka žádá pro Jana Cimického zproštění obžaloby. Ať už soud ale rozhodne jakkoliv, proti rozsudku se obě strany mohou odvolat.