Přehled tisku: problematické odznaky veteránů, hrazené operace kloubních náhrad a cirkusy v Česku

V úterních novinách se dočtete, že nové odznaky policejních veteránů připomínají ty, které mají aktivní policisté. Informuje o tom Mf Dnes. Pacientům s novou kloubní náhradou mají pojišťovny proplácet operaci, píše Deník. A cirkusy v Česku chtějí podle Lidových novin dál ukazovat divákům zvířata. Více se dozvíte v přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:04 17. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pojišťovny budou zřejmě hradit i ty operace, před nimiž se pacient rozhodne pro lepší kloubní náhradu. (ilustrační foto) | Foto: Martin Karlík

E15

Nové pravomoci Evropské agentury pro řízení letového provozu by zvýšily kapacitu vzdušného prostoru. Píše o tom deník E15. Agentura by nakupovala služby letových dispečerů od národních společností, a náhledně by je přeprodávala. Tím by se kapacita vzdušného prostoru zvýšila a mohlo by létat více letadel.

Mf Dnes

Spolek Veterán České republiky začne svým členům vydávat podobný odznak, jako mají aktivní policisté. Upozorňuje na to úterní Mf Dnes. Policejní veterány přitom zákon nezná. Podle představitele spolku jsou to lidé, kteří u policie sloužili minimálně 15 let. Spolek se ale brání, že mu odznak schválil policejní prezident.

Deník N

Slušnou a poctivou kampaň v komunálních volbách chce zaručit skupina poslanců zákonem. To je téma Deníku N. Obecní volby jsou někdy ovlivněny kupčením s hlasy nebo zneužíváním radničních novin, a to možné kandidáty do voleb od účasti odrazuje.

Lidové noviny

České cirkusy ani přes protesty části veřejnosti neplánují, že by jejich vystoupení bylo bez zvířat. Informují o tom Lidové noviny. Ministerstvo zemědělství loni v říjnu navrhlo zákaz vystupování zvířat v cirkusech, později ale návrh zrušilo. Drezuru zvířat ale zřejmě už od ledna příštího roku zakáže Slovensko. V Česku funguje 57 cirkusů, včetně různých firem zabývajících se drezurou.

Deník

Deník píše o rozsudku Nejvyššího správního soudu. Ten rozhodl, že pokud budou pacienti požadovat třeba lepší kloubní náhradu, je pojišťovna povinná nemocnici proplatit operaci. To pojišťovny doposud odmítaly a lidé museli platit zákrok i materiál. Ministerstvo zdravotnictví i pojišťovny mnoho let tvrdily, že pokud chce pacient nadstandardní službu, musí zaplatit operaci i materiál. To už teď zřejmě nebude platit, jak informuje Deník.

Hospodářské noviny

Na Zbraslavi má vyrůst obří policejní panelák. Proti projektu vznikla petice, nelíbí se ani radnici Číst článek

Komplex policejních budov v pražské Zbraslavi chce ministerstvo vnitra rozšířit. O jeho plánech píšou úterní Hospodářské noviny. S výstavbou ale nesouhlasí místní, protože resort chce zvětšit takzvanou bezpečnostní zónu, ve které se bez jeho souhlasu nesmí nic stavět.

Obyvatelé městské části proti tomu podali zhruba 200 výtek, stavební úřad je ale všechny zamítl. Proti stavbě za dvě miliardy korun vznikla i petice. Do nových budov by se měl přestěhovat Kriminalistický ústav a část prezidia. O stavbě již na začátku roku informoval server iROZHLAS.cz, který následně zveřejnil také vizualizace plánované budovy.

Právo

Na podzim odstartuje poslední vlna kotlíkových dotací. Upozorňuje na to deník Právo. Dotaci až 120 tisíc korun můžou lidé využít k nahrazení starého kotle za plynový nebo třeba za tepelné čerpadlo. Dalších 7500 dostanou majitelé kotlů v regionech se špatným ovzduším.